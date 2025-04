El policia ‘desterrat’ a l’Illa que va ser membre del Grup Menorca

El 1960 arribava a Menorca l’inspector de Policia i crític d’art Jesús Villa Pastur (Oviedo, 1911-2001), destinat a l’Illa pel règim franquista com a càstig per la seva activitat intel·lectual. Durant els cinc anys d’estada a l’Illa, Villa Pastur es va relacionar amb el món de la cultura i va ser membre del Grup Menorca en l’assessorament literari i crític.

Al llibre «Ensayos sobre pintura» (1982), Jesús Villa Pastur reconeix la persecució que va ser objecte durant el franquisme i que explica la seva presència a Menorca als anys seixanta. «Jo que mai vaig ser franquista convençut, i que fins i tot vaig patir una estúpida persecució durant l’època franquista, amb un capritxós exili [sic] a Menorca...», assegura.

Jesús Villa Pastur.

Just establert a Ciutadella, Jesús Villa Pastur no tarda a connectar amb les entitats culturals de la ciutat i participa en diverses activitats. L’agost de 1961, va donar tres conferències al local de joves d’Acció Catòlica de Ciutadella en un cicle organitzat per Joventuts Musicals de la ciutat: «Resumen del tercer centenario de Velázquez y problemas actuales en torno a su pintura» (dia 11); «El nacimiento de la pintura actual» (dia 18); «La poesía española contemporánea» (dia 22).

A finals d’any, va ser una de les persones que va acompanyar l’escriptor català Josep Pla quan va estar a Ciutadella per agilitzar el capítol sobre Menorca del seu llibre «Les Illes», a més del secretari de l’Ajuntament de Ciutadella Jordi Baulies, l’apotecari Gabriel Martí Bella i l’advocat Joan A. Pons Roca, segons assenyala Miquel À. Limón a «Josep Pla i Menorca. Els cants de sirena d’un illòman» (2003).

Per altra banda, el 1964 Villa Pastur va donar entre el 23 d’abril i 28 de maig sis conferències en un cicle sobre pintura moderna organitzat per la secció d’estudis del Cercle Artístic: «Etapas evolutivas de la pintura europea», «El triunfo del impresionismo», «La liquidación del impresionismo», «La herencia del postimpresionismo», «Hacia la plena libertad» i «La pintura española en el siglo XX».

Jaume Ribalaiga, Ton Orth, Rijk Van Ravens i Arnulf Bjorndal, del Grup Menorca, amb Maria Lluïsa Serra el 1963. | ARXIU

Grup Menorca

El 1965, Villa Pastur ja forma part com a assessor literari i crític d’art del Grup Menorca, que del 17 al 30 d’abril va exposar les obres d’Arnulf Bjorndal, Bent Irve, Federico Hilario Giner, Jaume Ribalaiga, Jos Jansen, Rijk Van Ravens i Ton Orth a l’Ateneu de Barcelona.

Villa Pastur és l’autor de l’article «El Grupo Menorca. Su historia, su realidad y sus proyectos» per a aquesta mostra, en què explica l’exposició «4 jóvenes artistas» feta el març de 1961 a Copenhague, Dinamarca, amb obres del noruec Arnulf Bjorndal i els neerlandesos Jos Jansen, Rijk Van Ravens i Ton Orth, el gran èxit de crítica i de públic assolit i que posteriorment va ser duta a Oslo i Tromso, a Noruega. L’entusiasme dels quatre artistes per explorar nous horitzons va fer possible -afirma- la creació del grup amb el protagonisme de l’illa -Menorca- en què Bjorndal tenia la seva residència, juntament amb el ceramista català Jaume Ribalaiga, amb l’exposició inaugural el 7 de març de 1963 al Museu de Belles Arts de Maó.

Villa Pastur assegura que el 1965 el Grup era «més homogeni en els seus propòsits, més ferm en els seus projectes, amb més adhesions y fervents amistats en tot l’àmbit de l’art occidental», a més de comptar amb la galeria Sa Taula, a Fornells, que havia estat inaugurada l’estiu de l’any anterior.

El juliol de 1965, Villa Pastur encara és a Ciutadella on redacta el text per a l’exposició que el ceramista Federico Hilario Giner farà del 30 d’abril al 13 de maig de l’any següent a l’Ateneu de Barcelona. A més, també va col·laborar en la revista «Sa Taula» publicada pel Grup, amb un article anomenat «L’art com a camí».