'Cum laude' per a la tesi que ha tret de l’oblit Margarida Orfila

La tesi doctoral que ha recuperat la figura de la compositora Margarida Orfila i Tudurí (Maó, 1889 – Barcelona, 1970) ha estat defensada aquest mes d’abril per la seva autora, la pianista Isabel Fèlix Riera, i avaluada amb un excel·lent cum laude pel programa de doctorat en Història de l’Art i Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ha estat la culminació d’un treball d’investigació que es va iniciar ara fa 15 anys i que ha aconseguit, entre altres fites, editar i publicar composicions fins ara inèdites de Margarida Orfila, enregistrar dos discs amb la integral de la seva obra per a piano i música de cambra, i impulsar la seva declaració com a Filla Il·lustre de Maó, un acte solemne que va tenir lloc el passat mes d’octubre de 2022.

Conferència a l’Ateneu

Isabel Fèlix, pianista i professora del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, oferirà avui dimecres a la sala d’actes de l’Ateneu de Maó una xerrada col·loqui per explicar els fruits de la seva investigació a partir de les 19.30 hores.

La conferència duu per títol «Margarida Orfila: una compositora menorquina a la Barcelona del nou-cents». La seva producció musical, avui recuperada i a l’abast dels intèrprets a través de l’editorial Brotons Mercadal —una feina que encara segueix en marxa— comprèn obres de piano sol, música de cambra, cançons i obres corals. Els dos discs, per la seva banda, duen el segell de Columna Música i es poden adquirir a la Llibreria Sa Catòlica i Sime Musicasa de Maó, i també al web de Musitekton.

La tesi doctoral elaborada per Isabel Fèllix, que ja està publicada al portal tdx.cat, ha estat dirigida pel doctor Germán Gan, si bé va ser codirigida en els seus inicis per Jordi Ballester, qui havia estat també tutor del treball de màster que va servir de punt de partida per al doctorat. A més de la reconstrucció de la seva biografia, el treball inclou una completa anàlisi musical.

A banda de pianista i compositoria, Margarida Orfila va exercir la docència durant 52 anys a l’Escola Municipal de Música de Barcelona, avui transformada en el Conservatori Municipal. Una faceta que completa el seu llegat com a pedagoga.