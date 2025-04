Aquests són els llibres més venuts d'aquest Sant Jordi a Menorca

Maó, Es Mercadal i Fornells van celebrar ahir la Diada de Sant Jordi, una jornada amb el protagonisme dels llibres i de les roses. Mentre que a Maó la fira va estar oberta de les 10 a les 20 hores, amb una gran afluència de persones que no van perdre l’ocasió per adquirir les darreres publicacions de diferents gèneres literaris, as Mercadal i Fornells l’horari es va restringir de 10 a 13 hores.

Una trentena de llibreries, entitats editores i floristeries van oferir a Maó un ampli ventall de novetats bibliogràfiques aparegudes les darreres setmanes al mercat editorial i també roses en els estands instal·lats al pla de la Parròquia, el carrer Nou i sa Ravaleta. Centenars i centenars de persones van gaudir d’una jornada que també va oferir tot un programa d’activitats, com presentacions de llibres, diferents tallers de collage i estampació, conta-contes, gimcanes literàries i recitals de poesia. Tot un ventall de propostes enmig de la vida quotidiana d’una ciutat, amb la gent fent les seves compres, les empreses i comerços en plena activitat i els visitants gaudint de la seva riquesa urbanística, patrimonial i històrica, entre altres, un grup de dotze turistes francesos escoltant atentament les explicacions del guia sobre el maonès, naturalitzat francès, Mateu Orfila, contemplant la seva escultura situada davant la casa natal al carrer de ses Moreres. La Diada de Sant Jordi començava a les 10 del matí amb la trentena de paradetes ben assortides de les novetats editorials. Tres hores després, ja era ben evident entre els llibreters en general quines eren les preferències de les persones que van aprofitar el matí per visitar els diferents estands i fer les corresponents adquisicions de llibres. Una parada de llibres as Mercadal | Katerina Pu D’entre els autors menorquins, els més sol·licitats van ser Josep Maria Quintana, Joan Pons i Maite Salord. A «Port Maó», Quintana fa un passeig a través dels seus ulls i dels ulls dels escriptors i investigadors que l’han descrit, que n’han fet literatura o n’han parlat al llarg de la història. Pons ofereix a «El gos de Camus» una biografia novel·lada amb un toc de ficció del Premi Nobel algerià net de la santlluïsera Maria Catalina Cardona Fedelich. I «El temps habitat» és una novel·la que Salord tracta sobre la reconciliació amb la memòria familiar i la transformació del paisatge. Un altre dels llibres destacats en aquesta fira va ser «La pupil·la de la mar: un assaig sobre el dàtil, la taronja i el garballó», en què Bartomeu Obrador reflexiona sobre els quasi 400 anys de cultura islàmica a l’Illa. Quant a la literatura espanyola, María Dueñas amb «Por si un día volvemos» va liderar el llistat de llibres més demanats. L’epopeia d’una heroïna que va viure l’auge colonial i la tràgica fi de l’Algèria francesa ha enganxat a molts lectors que no dubten a submergir-se en aquesta ficció basada en un episodi històric. Els més petits, protagonistes també de la jornada | Gemma Andreu A més de l’escriptora de Ciudad Real, s’ha de mencionar Javier Cercas que amb el seu llibre «El loco de Dios en el fin del mundo» escolta a cardenals, alts càrrecs del Vaticà i missioners anònims per reflexionar sobre la fe i la importància de l'Església catòlica en la cultura d’Occident, va ser un altre dels més venuts durant la jornada d’ahir. D’entre els autors estrangers, subratllar sobretot el suís Joël Dicker i «La catastrófica visita al zoo», una novel·la divertida sobre la societat, la democràcia, l’educació inclusiva, el rol dels pares i dels mestres. I tampoc podem deixar de banda «Esperanza. La autobiografia», del papa Francesc, publicat a principis d’enguany, que recull records i reflexions del papa recentment traspassat sobre les principals qüestions socials i polítiques de l’actualitat, entre altres, el canvi climàtic, la pobresa, la immigració, el control d’armaments i la guerra. La coincidència de la celebració del Dia del Llibre i de la setmana de vacances escolars va permetre al públic més petit visitar també la fira i apropar-se a la producció editorial. Ahir, a Maó, els llibres més demanats de la literatura infantil i juvenil van tenir un inconfusible accent menorquí. Així, el llistat de més venut està comprés amb títol com «Tòfol, el gegant que tenia por», de Carlos saldarriaga i Ester sánchez;«Les aventures de Kafkaf», de Mónica Mercadal Gelabert i Marina Pons Wolff; «En Kaleu i na Hima, dos cames de jonc», de Cristina Gomila i Maria Eva Meliá; «A poc a poc pel Camí de Cavalls», de Carlos Barceló,Maria Gomila, Nuria Gomila i Roser Piris; i «Quina història més bèstia», de Rocío Bonilla. Activitats La programació de Sant Jordi es va completar amb l’organització de diferents activitats durant el matí i el capvespre, com la mostra «Llibres gegants de Sant Jordi» conservat a l’arxiu municipal de Maó; la mostra de punts de llibre, flors i manualitats dels usuaris de la residència Assistida; el taller de collage a càrrec de Cecilia Ligero, organitzat per la Biblioteca Pública de Maó; el contacontes «Una altra llegenda de Sant Jordi» a càrrec de Noelia Mas; les presentacions dels llibres «Tòfol, el gegant que tenia por» i «La pupil·la de la mar: un assaig sobre el dàtil, la taronja i el garballó», a càrrec dels respectius autors; un taller d’estampació amb segells per Núria Gallostra; una animació infantil per Pinyeta Pinyol; la gimcana literària de Sant Jordi amb sa Xaranga, entre altres.