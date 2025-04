La Denver Blues Band actúa este sábado en la sala Akelarre

Una de las salas de referencia y con más historia del panorama musical en la Isla, Akelarre en el puerto de Maó, recibirá este sábado (23 horas) a un grupo especializado en la música de raíz americana, como su propio nombre indica, la Denver Blues Band.

Se trata de una banda formada en Menorca y, aunque su formación ha tenido variaciones durante su recorrido, su núcleo duro cuenta con más de diez años de trayectoria apostando por el blues como hilo conductor.

En su sonido se combinan «los riff más potentes con los ritmos contundentes del rock o del funky sin perder su esencia bluesera», explican desde la propia formación. En lo que se refiere a su repertorio, se podrán escuchar clásicos archiconocidos como «Same Old Blues» o «Thrill Is Gone» o joyas para los más entendidos que se muestran en temas como «Big Legged Woman» o «Deal the Cards». Todo ello filtrado por el propio sonido de la banda que ha sido forjado durante todos estos años y que ya supone un sello propio en la Isla.