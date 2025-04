Amalgama Kids torna amb la natura en joc

Entre els dies 26 i 31 de maig es celebrarà la cinquena edició del Festival familiar Amalgama Kids al pla de Sant Joan, a Ciutadella, organitzat per l’associació Junts as Pla, amb el tema «La natura en joc». Amalgama Kids es fa amb col·laboració amb l’Ajuntament de Ciutadella i el Consell insular.

Si bé des de l’organització s’afirma que el dia fort del festival serà el dissabte dia 31 de maig, mati i capvespre, i la majoria d’activitats seran gratuïtes, durant la mateixa setmana del 26 al 30 de maig (amb es Pla sense cotxes) pels matins es faran tallers amb les escoles per aprendre a través del GOB i amb un format lúdic la importància que els pol·linitzadors tenen en el nostre entorn.

Ludoteca gegant

Aquest any es Pla tornarà a convertir-se amb una ludoteca gegant i a l’aire lliure amb tot de jocs vinculats a la natura. Diversos horts seran utilitzats per fer-hi espectacles dels que destaquen el de Jazz Obert amb la seva proposta de Jazz didàctic vinguda de València, o la peça de circ «Sin destino» de la companyia Clownómadas; així com el divertit teatre de H2O de la companyia Di-Art totes amb una entrada simbòlica.

L’edat recomanada és de 0 a 12 anys, on es trobaran activitats pensades pels més petits de la casa i on els fillets i filletes a partir de primària s’ho passaran d’allò més bé mentre aprenen. Amalgama té una finalitat pedagògica important, però també de diversió i per açò no mancaran activitats que han tingut molt d’exit amb edicions anteriors com l’Ecotiovivo, els jocs de fusta o els ponis, però sempre amb noves propostes que sorprenguin les famílies participants.

La temàtica «La natura en joc» permet als organitzadors continuar amb la voluntat lúdica del festival que ja tenia inclosa en les primeres edicions, però que l’any passat s’hi van abocar aconseguint un gran èxit de participació.

Amb Amalgama Kids, Junts as Pla posa de manifest que es Pla es pot utilitzar per altres usos més acords amb la cultura, el patrimoni, Ciutadella com a ciutat educadora i, en aquest cas, la infància.