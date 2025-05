Les corals Sant Medir i Mitjanit es fonen en una sola veu

Les corals Mitjanit, del CCE Sant Lluís, i de Sant Medir, de Barcelona, protagonitzen des d’ahir un intercanvi en què les formacions dirigides per Marina Plovins i Ramon Beltran, respectivament, faran una sèrie de concerts. Ahir capvespre va tenir lloc la primera actuació a l’amfiteatre de les pedreres de Lithica, a Ciutadella, avui, a les 20.30 hores, tindrà lloc el concert a l’església de Sant Lluís, i demà, a les 19 hores, serà al Teatre de l’Orfeó Maonès.

La Coral Sant Medir, creada el 1956, està radicada al barri de la Bordeta, en el districte de Sants-Montjuïc, de Barcelona. El director Ramon Beltrán assegura que es tracta d’una gran associació que integra des de grups infantils des de 5-6 anys, un cor jove, un cor de mares i pares i un cor d’adults, amb la particularitat que combinen a la vegada expressió corporal i cantar, i fins i tot hi ha grups de claqué. «S’ha convertit en una entitat molt gran i molt important, en una família coral amb més de 150 cantaires entre tots els grups i uns 130 socis-amics, que no canten ni ballen, però que són benefactors amb una petita quota, que venen als concerts», afirma.

Trobada musical ahir a l'amfiteatre de Lithica. | Charles Sarmiento

L’expedició està formada per 75 cantaires i una quarantena d’acompanyants, amb gent de totes les edats. «Una de les característiques i valors de la nostra entitat és el diàleg intergeneracional, convivim els fills d’un cantaire o nens que tenen 8-10 anys amb gent que té més de 80 anys, aquest treball d’associacionisme i convivència al voltant de la música», assenyala.

La Coral Sant Medir, que ja té 69 anys d’història, s’ha plantejat en la seva visita a l’Illa posar un repertori en comú que el puguin afrontar junts, «és un projecte en essència intergeneracional, de manera que en quasi tot el repertori hi haurà petits i majors, portam algun cantaire que té 8 anys i cantaires de més de 80 anys. Com a curiositat, hi ha una cantaire que va actuar el dia que es va fundar la coral el 1956, ella és Montserrat García, de 85 anys, que en tenia quinze quan va començar la coral», assegura.

Concerts

Ahir, l’expedició barcelonina va visitar Ciutadella i el capvespre la coral va fer una trobada musical a l’amfiteatre de Lithica, que celebrava el Dia del Trencador, amb la participació de la Coral Mitjanit. Els dos cors van fer una cantada oberta a tothom, on de fet els seus membres es van conèixer.

Avui, el concert és a l’església de Sant Lluís, amb una primera part a càrrec de la Coral Mitjanit que interpretarà «Five Hebrew love songs», d’Eric Whitacre, amb Eva Febrer (violí) i Laura Pons (piano) i la segona part per la Coral Sant Medir, amb una «Miscel·lània Llach», i el final amb tres cants conjunts, segons apunta Marina Plovins, directora de la Coral Mitjanit.

Quant al concert de demà al Teatre de l’Orfeó Maonès, la Coral Sant Medir interpretarà un repertori ampliat, amb peces de ball de claqué i també «The Jazz Mass», de Bob Chilcot, que segons assenyala Ramon Beltrán «és una missa amb sonoritat jazz, amb arranjaments de jazz, també hi haurà bateria, contrabaix i pianista, amb nois joves que ho fan molt bé, en una de les peces hi haurà un oboè. És una missa jazz que el món coral la coneix molt, perquè és una missa molt especial, és l’ordinari de la missa, però amb l’aire jazz, és una obra molt interessant». En el tram final del concert, les dues corals interpretaran novament els tres cants conjunts que avui vespre faran a Sant Lluís.