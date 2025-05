Menorca balla a ritme de swing

Amb èxit d’assistència s’ha clausurat a Ciutadella la setena edició del Menorca Lindy Exchange 2025, el festival dedicat al swing del Menorca Jazz i que, des de dijous i fins ahir, ha reunit més de 250 persones, moltes d’elles procedents de fora de l’illa, d’Espanya i de països com França, Anglaterra o Corea.

Així ho expressaven ahir des de l’organització del festival, satisfets per la gran acollida que ha tingut la convocatòria, que s’acomiadà ahir al Jazzbah, amb la música de Dj Naty Brown.

Quatre dies de balls

A la terrassa de la sala del port de Ciutadella va començar, al migdia, un swing brunch molt especial, on la gastronomia es fusionà amb la música i els balls, de la mà de La Dolce Swing Trio.

Abans, dissabte va tenir lloc la Festa Vintage, la segona de les festes celebrades aquests dies a la Sala Multifuncional del Canal Salat, com la Swingxalada de dissabte, dedicada enguany en la Menorca rural. Allà, els assistents van ballar al ritme de Carolina Reapers, la banda del Menorca Lindy Exchange (Melx) i Dj Martí Segalàs.

Les trobades en sala eren el complement ideal als cercaviles i les ballades de carrer que s’han anat succeïnt. Molt especial va ser el recorregut pel centre històric de Ciutadella, des del convent de Santa Clara fins a la plaça des Pins, omplint de música diferents indrets, com la plaça del mercat o Ses Voltes. Un cop a la plaça arbrada, van confluir la Melx Marching Swing Parade —la banda del propi festival— i la Big Band des Mercadal, una formació plena de joves talents. Va ser l’escenari perfecte per a una ballada multitudinària a la qual s’uniren desenes de persones, proporcionant moments espectaculars.

El cercavila va recórrer diferents del centre històric de Ciutadella.

La Menorca Lindy Exchange, que no és altra cosa que un intercanvi cultural per conèixer diferents indrets, havia començat dijous, amb visites guiades as Mercadal, Ses Salines de la Concepció i el far de Cavalleria, sempre amb la música i el swing ben presents. Igualment, divendres matí es va organitzar un tour per Ciutadella.