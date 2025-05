Regresa el Menorca Music Festival: este es el cartel de conciertos

Love of Lesbian en su visita en 2021 a Es Claustre. | David Arquimbau Sintes/EFE

La agenda de festivales empieza a coger forma definitiva de cara al verano, más ahora que el Menorca Music Festival acaba de hacer pública su primera tanda de confirmaciones. El evento, que se celebrará entre el 1 y el 8 de agosto en el Recinte Firal des Mercadal, figura entre los que más se ha hecho esperar, pero ayer anunció los primeros cuatro nombres: Chiara, Love of Lesbian, Guitarricadelafuente y el homenaje a la banda sueca ABBA The New Experience.