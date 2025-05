Simeón Anglada, al capdavant de la Junta Gestora del Casino Nou

La Junta Directiva del Casino 17 de Gener de Ciutadella ha finalitzat el seu mandat i, davant la manca de candidatures presentades en el termini establert per prendre el relleu, l’entitat quedarà en mans d’una Junta Gestora. L’equip provisional serà encapçalat per Simeón Anglada Triay, persona molt vinculada a l’associació i que ja ha estat president en el passat.

La directiva que ha presidit José Triay Nadal en el darrer mandat ha cessat en les seves responsabilitats, tal com està previst als estatuts. El Casino Nou ha informat de la decisió en un comunicat emès aquest dissabte als socis, amics i simpatitzants de l’entitat. Els assistents a la darrera Junta General Ordinària van agrair el seu «compromís i dedicació» a l’entitat.

No és la primera vegada que el Casino 17 de Gener queda en mans d’una Junta Gestora per les dificultats per trobar un relleu en la direcció. Tant la Junta Directiva sortint com la Comissió Consultiva van acordar els noms que integraran el nou equip provisional durant un termini màxim d’un any.

L’equip provisional

A més del president, Simeón Anglada, Cati Marquès Cerdà en serà la secretària, Quim Lorente Pons el tresorer, Fernando Salord Mesquida l’interventor, i Joan Caules Taberner. De l’anterior directiva es manté Francesc Pons Piris (fins ara secretari) i Ramón Salord López (que n’era vocal).

Per la seva banda, els socis de l’entitat que estaran representats en aquesta etapa són Antoni Arguimbau Pons, David Anglada Riudavets, Domingo Seguí Piedrabuena, Esteve Mercadal Barceló, Gabriel Bagur Garrido, Marc Marquès Llufriu i Rafael Rotger Febrer.