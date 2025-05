‘Aida’ escalfa motors amb la conferència de Ramon Gener

Falten poques setmanes per a la representació de l’òpera «Aida» al Teatre Principal de Maó i els aficionats menorquins a la lírica han pogut gaudir aquest passat divendres de la conferència del divulgador musical Ramon Gener. Una cita que ja s’ha convertit en tot un clàssic del calendari de la Fundació Menorquina de l’Òpera, que enguany celebra la seva 54ena temporada. Gener destaca pel to distès de les seves xerrades, ideal per endinsar-se en el món de l’art musical.