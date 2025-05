«Hay que recuperar el juego, es el poder que tenemos»

Acorde con la temática de las Trobades Mediterranis Albert Camus de este año, «Juguemos para maravillarnos», la fotógrafa Cristina de Middle (Alicante, 1975), brilló en el evento cultural que ayer se clausuró en Sant Lluís con una intervención lúcida y lúdica. Tomando como punto de partida la famosa frase del premio Nobel francés que dice «Crear es vivir dos veces», la ponente aprovechó para compartir con el público las diferentes etapas de su carrera.

Habló de sus comienzos como reportera gráfica en periodismo local, en Ibiza y Alicante, y también del desencanto que en ella produjo el estudio de la carrera de Bellas Artes. Un encadenamiento de decepciones que le sirvió para, poco a poco, abrir su propio camino y encontrar su motor creativo particular. «Cuando no tienes nada que perder es cuando mejor piensas», reconoció ante el público que de nuevo llenó la sala Albert Camus.

«Desde la frustración me acerqué a la fotografía, que es un lenguaje universal que todo el mundo conoce, que no hay que descifrar y reconocí en ella enseguida una herramienta que también me abría puertas, me permitía y me daba la excusa para estar en cualquier sitio y poder alimentar y satisfacer mi curiosidad», confesó la artista.

Tras la intervención de Cristina de Middle, el titiritero macedonio Alex Mihailovski tomó el relevó sobre el escenario con su reconocido espectáculo de marionetas. | David Arquimbau

Habló con detalle, a través de la palabra y la imagen proyectada en la sala, de varios de los proyectos que han sido clave en su carrera, como «Afronautas», que le abrió muchas puertas. El primer gran paso de una trayectoria en la que ha conseguido el Premio Nacional de Fotografía (2017) y ser la primera mujer en ostentar el cargo de presidenta de la prestigiosa agencia Magnum.

Sobre el mundo en que vivimos, destaca que «lo que más llama la atención ahora mismo no es la gravedad de las cosas que están pasando, porque gravedad siempre ha habido, sino el absurdo y la falta de lógica, nada tiene sentido».

La fotógrafa explicó cómo entiende el juego y por qué es tan importante:«Pienso que todo el mundo deberíamos hacer un ejercicio activo para recuperarlo, es el poder que tenemos». Para De Middle el juego es importante, pero lo es más aún «no jugar sola». Y es por ello que necesita «que la gente entienda y entre durante una fracción de segundo en ese otro mundo en el que podemos hacer lo que queramos, porque ahí es donde va a salir la idea, ahí va a estar la solución que estamos buscando cuando nos permitamos pensar más allá de todas las reglas que nos han impuesto».

En una presentación más directa que académica, la artista predicó con el ejemplo y jugó. De Middle se despidió con una divertida performance en la que invitó al público a echar una partida de bingo. Un guiño que contó con la complicidad del público para poner, con una amplia sonrisa, el broche al encuentro cultural.