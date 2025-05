Les corals dels clubs de jubilats de Menorca arriben als centres de majors amb 46 concerts

Les corals dels clubs de jubilats de Menorca faran un cicle de concerts itinerants per les residències de gent gran de Menorca. Aquesta nova iniciativa es va presentar ahir per part del departament de Benestar Social del Consell i la Federació de Jubilats de Menorca.

Aquest itinerari sumarà 46 actuacions durant els mesos de maig (8), juny (8), setembre (8), octubre (7), novembre (7) i desembre (8). En aquest projecte participaran set corals dels clubs de jubilats de Ferreries, Esplai de Ciutadella, Es Castell, Aspema, Mercadal, Sant Lluís i de Vasallo, sumant més de 210 cantaries plens d’energia, il·lusió i talent.

Rafel Cortés, Pedro García i la consellera Carmen Reynés.

«Aquesta és una iniciativa molt especial, perquè no només enriqueix la nostra agenda cultural i social, sinó que també toca el cor de qui hi participa i de qui la gaudeix», va exposar la consellera, Carmen Reynés. «Les corals, que sonaran a residències i centres de dia, no només compartiran les seves cançons, sinó també companyia, emocions, records… Perquè la música és molt més que cultura, és memòria, pau i alegria. I per a moltes persones grans, aquestes visites signifiquen moments de convivència, felicitat i bons records que no s’obliden», va afegir.

Per la seva banda, Rafel Cortés, president de la Federació de Jubilats de Menorca, va assenyalar que «aquesta iniciativa fa que els usuaris de les residències sentin la música més a prop i puguin gaudir d’ella. Són cançons molt alegres que transformen les cares a tots, i des del primer moment vam pensar que açò donaria molta alegria, ja que des de ben petits, totes les persones sentim la música».

Pedro García, president del Club de Jubilats del carrer Vasallo de Maó, va deixar clar que es sent «molt orgullós de poder participar en aquest projecte. Cantam cançons molt variades, tant menorquines com espanyoles, i els residents les coneixen totes, fent recordar el passat i els bons moments».

La Coral del Club de Jubilats del carrer Vasallo de Maó va actuar ahir a la Residència i Centre de Dia per a la gent gran de Maó, la tercera representació del cicle. La coral, amb 15 anys de vida, conté entre músics i cantaires a uns 30 integrants.