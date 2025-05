El feliz regreso de Olivia Delcán al teatro

Hacía cinco años que Olivia Delcán no formaba parte del reparto de una obra de teatro. «Pensé que volver me iba a dar pánico escénico», reconoce la actriz, pero una semana después del estreno de «Los Brutos» en el Centro Dramático Nacional, la sensación ha sido muy diferente: «Lo estoy disfrutando mucho más que antes». Con experiencia en cine y televisión, reconoce sin embargo que en el teatro «hay algo muy mágico que me está haciendo muy feliz, me he dado cuenta de que lo echaba mucho de menos».

Delcán con Francesco Carril, protagonista de la serie ‘Los años nuevos’ La obra está en cartel en el Teatro Valle Inclán de Madrid (hasta el 15 de junio) y por el momento «está siendo una experiencia muy bonita». Se trata de la primera obra escrita y dirigida por Roberto Martín Maiztegui, más conocido hasta la fecha por sus guiones para series de éxito como «La ruta» o «Nos vemos en otra vida». «El texto está tan bien escrito que no hace falta darle demasiadas vueltas», reconoce la actriz menorquina, que encarna a varios personajes del montaje. «Los brutos» cuenta la historia de un joven que vive en una zona del extrarradio de Madrid y que lucha por conseguir aquello que más desea: ser guionista de series y películas. A través de las relaciones con su familia y con sus amigos del barrio y, posteriormente, con sus compañeros de la escuela de cine, se van componiendo las diferentes capas del espectáculo. «Una historia que habla de la imaginación, la ambición y la memoria», explica Delcán, que arranca cuando el protagonista, ya adulto, encuentra el primer guion que escribió cuando todavía era un niño. Pese al éxito comercial conseguido hasta la fecha, se da cuenta que esa historia es lo más auténtico que ha escrito nunca. En la obra Delcán comparte escenario con Javier Ballesteros, Ángela Boix, Francesco Carril, los protagonistas de una obra, apuntan sus responsables, que habla del cine pero que es una declaración de amor al teatro. El apunte La actriz estrenará este año un ‘corto’ codirigido con Nacho Sánchez Tras representar «Los brutos» en Madrid, Delcán se embarcará en una gira por España con cinco fechas. Y antes de final de año, la menorquina será noticia por el estreno de un cortometraje que filmó el verano pasado en la Isla. Se trata de un trabajo que lleva por título «Instrucciones para cocinar un pollo bajo tierra», que ha codirigido con Nacho Sánchez. El ‘corto’ es un formato que, como actriz, le está dando grandes alegrías en la actualidad, como demuestran los premios conseguidos con «El cuento de una noche de verano» y el éxito de «En la noche caminamos solos», pendiente de estreno internacional.