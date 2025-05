Jean Toussaint actuarà al cicle EsClaustre23

Jean Toussaint, Carme Canela, Alex Hitchcock o Gonzalo del Val són algunes de les figures que configuren el cartell del cicle dominical de jazz EsClaustre23. El festival comença l’1 de juny i s’allargarà fins a final d’agost.

Per cinquè any, la terrassa des Claustre de Maó acollirà aquest cicle de concerts de jazz, inspirats en l’emblemàtic local de Barcelona, Robadors23. Una cita que amplia fronteres i s’endinsa en el jazz internacional amb artistes de renom, com el quartet de Jean Toussaint Quartet, considerat un dels millors saxofonistes tenors del jazz contemporani i hereu de Coltrane i Rollins, que actuarà el 10 d’agost.

Engegarà EsClaustre23 la nova formació menorquina Velam Quartet (1 de juny), i després passaran per l’escenari maonès la jove promesa del jazz insular, Clàudia Torra (8 de juny), i altres grups balears com Big Babo (15 de juny), NIV4 (dia 22) i Toni Vaquer Trio (29 de juny).

Els també mallorquins de Geometrical Sardine encetaran el juliol (dia 6), i després actuaran Gonzalo del Val amb el seu trio amb Raynald Colom i Javier Callén (dimecres dia 10), i Carme Canela arrubarà el diumenge, 13, estrenant-se a l’Illa amb el seu format jazzístic.

Alex Hitchcock, la seva banda i el guitarrista Ant Law (20 de juliol). Tancarà el mes Duot Haiku Tour d’Albert Cirera i Ramon Prats, el 27 de juliol.

La cantant madrilenya Carmen Lancho visitarà l’Illa el 3 d’agost, amb el seu quartet i amb tres músics catalans com Diego Hervalejo, Guiseppe Campisi i Adrià Claramunt. I el cap de setmana següent donaran pas al Jean Toussaint Quartet, formació d’un músic que ha tocat amb grans artistes de l’escena del jazz mundial.

El 17 d’agost, Carlos Falanga Trio i Rita Payés coincidiran a l’escenari de la terrassa des Claustre, i completen el cartell el Jorge Abadías Quartet (24 d’agost) i el Pablo Millas Quartet (31 d’agost).

Proposta

EsClaustre 23 és una idea «primitiva, original i no copiada» des Claustre, nascuda d’una idea de Guifre Palliser, amb la coordinació i programació de Juan Pablo Balcázar, l’alma mater del projecte i responsable també del salt internacional que experimenta el programa.

Tots els concerts seran en diumenge i a les 21 hores, excepte el de Gonzalo del Val, que serà en dimecres.

El cicle es va presentar ahir a la terrassa des Claustre. Per a l’ocasió es va comptar amb la presència del programador, Juan Pablo Balcázar, així com amb el músic Pablo Millas, un dels protagonistes del festival, juntament amb el seu quartet.