Cantada per la pau al centre de Maó

La Coral Femenina del Grup Filharmònic de l’Ateneu de Maó i Menorca per la Pau van celebrar una emotiva cantada popular per clamar per la pau al món. Cantaires i instrumentistes van fer un recorregut pel centre de Maó, amb aturades a les places de l’Esplanada, Colón i del Carme. Desenes de persones van seguir el recorregut musical, per expressar els desitjos pacifistes.