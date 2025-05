Amaral pone rumbo al Menorca Music Festival con su ‘Dolce Vita’

Otro grupo con estrella para la agenda musical del próximo verano. Amaral volverá a actuar en Menorca cuatro años después de ser uno de los protagonistas del Splendid Festival en el Teatre Principal de Maó, en esta ocasión dentro del Menorca Music Festival. Uno de los eventos más potentes de la temporada, que ya había anunciado sus fechas (del 1 al 8 de agosto), pero que con la llegada del dúo maño alarga al calendario, ya que la actuación de Amaral está prevista para el 30 de julio en el Recinte Firal des Mercadal.

Así, la Isla será una de las escalas de la que sin duda es una de las giras más destacadas del año de un artista nacional. Un tour que arrancó hace tan solo diez días en Bilbao y que se extenderá hasta el 20 de diciembre en San Sebastián. Por el medio ofrecerán otra veintena de recitales (a los que se sumarán nuevas fechas) con parada en escenarios tan importantes como el Movistar Arena en Madrid o festivales como el Starlite de Marbella.

El proyecto liderado por Eva Amaral y Juan Aguirre es noticia este año por haber lanzado recientemente un nuevo álbum, «Dolce Vita», el noveno trabajo de estudio de su discografía y el primero material nuevo en los últimos seis años, cuando publicaron «Salto al color», cuya gira pasó por Maó.

El grupo actúo el pasado fin de semana en casa, dos conciertos en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza para los que vendieron todas las localidades. En el inicio de la gira están sonando con un repertorio integrado por 29 canciones, con especial protagonismo de los nuevos temas pero en el que no faltan sus grandes clásicos, como «El universo sobre mí», «Marta, Sebas, Guille y los demás» o «Cómo hablar.

Amaral se suma así como una de las grandes estrellas del Menorca Music Festival, que hace unas semanas anunció ya los nombres de artistas como la menorquina Chiara Oliver, Love of Lesbian, Guitarricadelafuente y el homenaje a la banda sueca ABBA The New Experience. Un plantel que próximamente se completará con nuevas confirmaciones.

Según avanzan desde la organización, el festival dispondrá de un escenario principal en el que se celebrarán los conciertos de los artistas de renombre, además de la denominada zona Village, «un espacio donde se mezcla la música y la gastronomía». Por otra parte, como en ediciones anteriores, habrá un escenario para conciertos de artistas revelación, en acústico, que actuarán antes de los conciertos estrella. Tras aplazarse en dos ocasiones por culpa de la pandemia, el Menorca Music Festival celebrará este verano su cuarta edición.