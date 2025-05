El tema compuesto por Marco Mezquida para Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral que llora por Palestina

Tempus Fugit (Plor per Palestina) es el tema compuesto por el pianista mahonés Marco Mezquida que cierra el disco conjunto que acaban de publicar Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral. La gerundense y el lisboeta unen sus delicadas voces en un álbum que lleva por título «Sílvia y Salvador» que mezcla composiciones propias con letras y música que aportan otros artistas. Un compendio de 11 canciones en portugués, español, catalán, inglés y francés que da protagonismo a otros compositores que, como Marco Mezquida, son cercanos a Sílvia y Salvador.

La propuesta de Mezquida es un lloro por Palestina que los músicos consideran «necesario en este momento que vivimos». Sílvia y Salvador pidieron al pianista mahonés un tema instrumental como broche del proyecto que tiene como leit motiv el tiempo y fue de él de quien partió la idea de dedicarlo a Palestina. «Los dos estamos a gusto posicionándonos ahí», confirma el dúo musical, que relata que «te sientes tan impotente al ver en redes sociales todo lo que está pasando, miles de muertos, miles de niños, bombas en las escuelas y en los hospitales...».

El tema Tempus Fugit (Plor per Palestina) sirve de broche del álbum y de los conciertos que están empezando a ofrecer al público. «Es el momento más emocionante, los dos solos cantándolo. No tiene letra y puede parecer poco, pero es simbólico y es lo que es», destacan Sílvia y Salvador, que describen el momento de interpretar esta composición como una especie de ritual colectivo que dedican a las víctimas palestinas. «Ya que tenemos este oficio de cantar y de poder viajar, creo que lo mínimo que podemos hacer es que aparezca en la gente un mínimo de conciencia», defienden.

Un alegato que reprodujeron este jueves en «La Revuelta», el programa que conduce David Broncano en TVE, para verbalizar su posicionamiento contra el genocidio palestino destacando la composición de Marco Mezquida para el disco. Salvador Sobral, ganador de Eurovisión 2017, fue uno de los más de 70 exparticipantes del festival que pidieron semanas antes de la última edición en Basilea la expulsión de Israel del concurso a causa de su ofensiva militar en Gaza. «Cuando entendí que eso no iba a pasar, que no había igualdad de criterio con lo que le pasó a Rusia, a mí me dejó de interesar ir a Eurovisión o ser parte de eso, firmé la carta y ya cerré la puerta», ha contado el músico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Revuelta (@larevuelta_tve)

No es la primera vez que Marco Mezquida, Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral unen su arte para hacer magia. El músico nacido en Maó, con una importante proyección internacional, creó vínculo con ambos hace años y ha llegado a actuar con ellos en diferentes escenarios.