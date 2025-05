L’Escola d’Art Dramàtic vol obrir una seu a Ciutadella

L’Escola d’Art Dramàtic de Menorca (EADM) ha experimentat un important creixement al llarg del curs 2024-2025, amb la previsió de crear un tercer grup i també afegir a la seva seu de la Sala Albert Camus, de Sant Lluís, una altra a Ciutadella per atendre les demandes de la part de ponent de l’Illa, segons informa la coordinadora de l’EADM, Marta Cantamisa.

L’Escola d’Art Dramàtic de Menorca, que en l’actualitat compta amb quaranta-quatre alumnes, ofereix tres disciplines com són interpretació, a càrrec d’Aleix Rengel, cos i moviment per Ángela Tortajada i tècnica vocal amb Inés Recuero. A aquestes tres assignatures s’hi suma dramatúrgia que no és obligatòria, però que ha estat una assignatura que ha tingut un èxit rotund, tant d’alumnat ordinari que ja fa les altres tres i afegeix dramatúrgia, com l’alumnat que només ve a fer dramatúrgia. «Va començar el curs amb el professor de l’any passat i després s’ha incorporat a substituir-lo Aina de Cos una dramaturga que ve des de Mallorca. L’alumnat aprèn la disciplina de com escriure teatre, creen els seus propis textos, després els llegeixen, la veritat és que també ha tingut molt d’èxit aquesta assignatura», assegura Cantamisa.

Final de curs. L’espectacle va estar protagonitzat per l’alumnat de segon curs de l’Escola d’Art Dramàtic de Menorca, davant un públic que va assaborir el muntatge teatral.

La coordinadora de l’EADM ha expressat la seva satisfacció per l’increment de la matrícula de l’escola que obliga a augmentar l’estructura interna, «tenim un primer grup que hem hagut de desdoblar de tant d’alumnes com hi havia d’adults, un segon d’adults i un grup de joves. L’evolució de l’alumnat ha estat important al llarg d’aquest curs i la majoria volen continuar el curs que ve, la previsió és crear un tercer curs d’aquest alumnat que acaba segon enguany i que els ha semblat poc, han fet aquesta mostra de final de curs i aquest tercer curs el dedicaran a crear un muntatge ja molt més seriós», apunta.

Curs 2025-26

La matrícula per al nou curs, que s’obrirà d’aquí a poc temps, contempla un grup d’adults de primer, un altre d’adults de segon, el grup de tercer encaminat a fer un muntatge teatral ja més seriós, i un grup de joves. També es seguirà impartint el taller de dramatúrgia, havent-hi altres tallers opcionals de preparació física i de veu, que l’alumnat també pot agafar individualment que són tallers de 10 setmanes. «A més, oferim tallers de cap de setmana, com a mínim tres al llarg del curs, intentam dur professionals del sector de les diferents disciplines, per exemple, enguany ha vingut el cineasta i humorista José Corbacho, hem fet un taller de Las Nenas que venien de Pamplona, uns tallers de cap de setmana com a ampliació al nostre programa d’estudis», conclou.