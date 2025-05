Gibet Forcada i Júlia Sintes, les millors al Premi Borja Moll de rondalles

Gibet Forcada Rebassa i Júlia Sintes Landa han estat les guanyadores del XXI Premi Francesc de Borja Moll de Rondalles i Llegendes en les modalitats de narració escrita d’ESO i Batxillerat, respectivament, que ahir van rebre els guardons en un acte celebrat al pati de Can Saura, a Ciutadella, amb l’assistència del conseller de Cultura, Joventut i Esports, Joan Pons Torres.

A l’edició d’enguany del Premi Francesc de Borja Moll de Rondalles i Llegendes s’han presentat un total de 37 obres, de les quals 16 han estat en la modalitat de narració escrita d’ESO, 2 en la modalitat audiovisual d’ESO i 19 en la modalitat de narració escrita de Batxillerat. El jurat del certamen literari ha destacat el bon nivell de llengua i la qualitat estilística i narrativa de les obres presentades.

Gibet Forcada estudia primer de Batxillerat a l’IES M. À. Cardona i ha estat la guanyadora amb «Es tres dimonis des mercat», que tracta d’una jove que viu amb s’àvia i cada dia va al mercat, un dia compareixen tres éssers que li tenen molta enveja, li critiquen el seu aspecte i al final ella accedeix a canviar-lo. S’àvia li diu que ja no és com era perquè tenia la fesomia de s’avi seu i tots els elements que li han canviat són els que la feien a ella ser com era. Al final, ella i s’àvia van a cercar els tres éssers, recupera tota la fesomia i decideix que a partir d’ara es mostrarà així com és i lluirà amb orgull la fesomia de la seva família. «Aquest tema se me va ocórrer quan la professora de català ens va dir que hi havia el premi, arran d’una rondalla de s’àvia i una neta que vivien en un hortal. A l’agenda que tenia davant vaig escriure el que pretenia que fos sobre la fesomia de la gent que estimam i després ho vaig redactar per presentar-lo al concurs», assegura.

Per la seva part, Júlia Sintes és estudiant de quart d’ESO de l’IES Josep M. Quadrado i la seva obra guanyadora és «La llum a l’ombra del barranc». Es basa en la llegenda menorquina del Barranc d’Algendar i canviant certes parts de la llegenda és inspirat en la història d’una neta i s’àvia que van d’excursió al barranc, on troben una dona que va ser raptada pel vaixell pirata que xerra la llegenda. Les dues pretenen acabar amb aquesta tradició d’empresonar dones que tornen a aparèixer després de molt de temps. «Sempre m’ha agradat molt el tema de llegendes de Menorca, un dia que amb l’institut vam anar d’excursió al barranc d’Algendar jo pensava quina llegenda podia escriure i vaig pensar amb el barranc, és un lloc polit, que m’agrada, la seva llegenda també m’agrada, per què no escriure sobre ella? I a partir d’aquí vaig començar a desenvolupar la meva idea», assenyala.

El jurat ha estat format per Sílvia Coll-Vinent Puig (Secció de Llengua i Literatura de l’IME); Miquel À. Marquès Sintes (Comissió Assessora del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca); Núria Pons Capella (Xarxa de Biblioteques de Menorca); Daniel Bagur Martínez (professional expert en audiovisuals); Àngels Andreu Camps (periodista cultural) i Eva Florit Pons (tècnica del Servei Lingüístic del Consell).