Guillem Benejam guanya el premi de poesia jove de Maó

«Al caire de l’abisme» és el títol de l’obra de Guillem Benejam Taltavull que ha guanyat el Premi de poesia Gumersind Gomila per a joves, que es va lliurar ahir al Claustre del Carme, convocat per l’Ajuntament de Maó, i dotat amb 2.500 euros

Guillem Benejam és docent. El jurat ha elogiat la qualitat del treball premiat: «la solidesa i la qualitat global del poemari, que destaca per una gran riquesa cultural i una notable maduresa expressiva». També considera que «l’autor demostra una escriptura tècnicament acurada i una capacitat de transmissió que connecta amb el lector des de l’emoció». A més, destaca «la musicalitat dels versos, juntament amb la densitat reflexiva del contingut, que donen forma a una obra ambiciosa que, tot i la seva profunditat, obre una escletxa d’esperança que acompanya el lector fins al final». El premi inclou la publicació del poema.

Catorze treballs van aspirar al premi, tot i que finalment quatre no complien les condicions de la convocatòria.

Un atractiu festival de poesia

La concessió del premi va tenir com a marc el Festival de Poesia de Maó. Sis poetes en van ser protagonistes: la valenciana Begoña Mezquita, el català Vicenç Llorca, el mallorquí Pere Joan Martorell, el guanyador del premi de l’any passat, Joan Rotger, la menorquina Llucia Palliser, i la jove poetessa de Lloseta Cecília Navarro. Durant el matí, van ser protagonistes d’una ruta per carrers i places del centre de Maó, on llegien un poema a cada aturada.

Al fosquet, al Claustre del Carme, també van recitar, en un acte que va comptar amb la participació de Dolors Boatella, il·lustradora, humorista i llibretera, i l’actuació musical de Guiem Soldevila i Pau Cardona. Ahir es va comprovar que són bons temps per a la poesia.