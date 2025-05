Un gran pícnic-vega amb el millor jazz a Cala en Blanes

Prop de 1.500 persons van gaudir ahir, entre les 14 i les 18.30 hores, de les tres actuacions musicals del Pícnic Vega Jazz celebrat al Palmerar de Cala en Blanes, en el marc del XXVII Menorca Jazz Festival, organitzat per Jazz Obert, que es va encetar a principi del passat mes de març i finalitzarà el pròxim dissabte dia 31.

La primera actuació va anar a càrrec del sextet de músics menorquins Our Five Band, quan els assistents començaven a dinar i alguns també es van animar a ballar swing, omplint la zona del palmerar. Van oferir el seu repertori que va des dels clàssics del jazz fins a composicions pròpies contemporànies.

El palmerar de Cala en Blanes, escenari habitual del pícnic-vega del Menorca Jazz Festival. | Josep Bagur Gomila

Una hora i mitja després, Pep Garau Sextet va agafar el relleu musical, en una actuació on els components del grup format fa sis anys a Mallorca van demostrar la seva qualitat i domini de la tècnica. Una actuació que també se va allargar prop d’una hora i mitja donat que el sextet del trompetista Pepe Garau va convidar a pujar dalt l’escenari per sonar amb ells a un parell de músics de The Gramophone Alltar Big Band.

Precisament, aquesta formació integrada per setze músics va posar punt final amb la seva actuació al Pícnic Vega Jazz. Els aficionats al jazz encara recordaven la seva actuació el 2018 i enguany celebren el 10è aniversari com a big band en el millor moment de la seva trajectòria. Precisament, ahir vam demostrar la seva qualitat i marxa amb els ritmes jamaicans, arranjaments jazzístics i veus carregades de soul.

Satisfacció

El president de Jazz Obert, Bernat Casasnovas, va expressar ahir la seva satisfacció per la gran acceptació que ha tingut no només el pícnic d’ahir, sinó també les diferents actuacions incloses en aquest festival de jazz, que acaba el pròxim dissabte amb una actuació de jazz didàctic a la Fundació Carlos Mir a càrrec d’Original Dixieland Sedajazz.