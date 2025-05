Pèl de Gall triomfa entre la llum i la foscor

El concert de Pèl de Gall del passat dissabte a la Sala Multifuncional Canal Salat, de Ciutadella, va ser un rotund èxit amb l’assistència d’unes 1.300 persones totalment entregades a la màgia musical del grup format per Frank Pons (veu i guitarra), Ernest Martí (guitarra), Xavier Martí (baix), Biel Janer (teclats), Eduard Florit (bateria) i Xec González (guitarra i trompeta), que van compartir cartell amb Esther i Ses Bísties de Mongofra.

El grup de rock menorquí va presentar davant un públic fidel el sisè treball discogràfic de la seva carrera iniciada el 2009, que amb el nom d’«Entre sa llum i sa foscor» va veure la llum el passat dia 9 de maig i que dues setmanes després els menorquins i seguidors de la seva música van poder gaudir de forma intensa. La presentació del seu nou directe va ser una proposta que combina temes del darrec disc amb els grans èxits de la seva trajectòria.

La posada en escena de Pèl de Gall va està molt ben treballada, per la qual cosa el miler llarg d’incondicionals i admiradors de la formació van viure un espectacle vibrant, gràcies al disseny de llums, amb jocs de reflexos projectats sobre miralls situats al fons de l’escenari, que van aportar una gran força visual a l’actuació que va ser espectacular.

«Entre sa llum i sa foscor» està format per diverses cançons que cerquen en conjunt un equilibri entre contrastos en la sonoritat i la temàtica: «A ple pulmó», «In Menorca Tonight», «Com en Peter Pan», «Yin Yang», «Hores 02:00», «Sa mare que et va parir», «Tu x jo», «Demà més i millor», «Allò que vull fer», «Tots cap amunt», «Com si fos ahir» i «Tu ets es meu estiu», una dotzena de composicions amb una durada que oscil·la entre els 2:35 minuts de «Tu x jo» i els 3:23 minuts d’«Allò que vull fer».

Emotivitat

Tornant al concert de dissabte, un dels moments més emotius de la vetllada va arribar amb la interpretació de la cançó «Com en Peter Pan» juntament amb els alumnes de 5è curs de l’escola des Born de Ciutadella.

A més de les cançons del seu darrer disc, Pèl de Gall no va desaprofitar l’ocasió per interpretar alguns dels seus temes més icònics i coneguts, com «Paradís», «T’has colat a una festa» i «Terra i sal», un autèntic i veritable obsequi per a un públic que es va mostrar absolutament entregat i que va acompanyar la banda amb entusiasme fins al final del concert.

«Entre sa llum i sa foscor» reafirma la voluntat de la segona etapa de la banda iniciada el 2017 quan es va decidir fer un canvi de rumb i començar a apostar per un producte més treballat, més professional i, en definitiva, més madur.