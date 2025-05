‘El gran showman’ llega este verano a Es Mercadal con un espectáculo multitudinario

Tras el éxito cosechado hace dos años con el musical «Hakuna Matata», la Banda de Música des Mercadal, la Escola de Música i Dansa de ese municipio y el coro góspel Moments a Cor vuelven a unir fuerzas este verano con un ambicioso proyecto. En esta ocasión el protagonismo recaerá en «El gran showman», una adaptación de la película que el equipo artístico llevará al terreno del teatro musical.

Se trata de un proyecto en el que las diferentes agrupaciones comenzaron a trabajar por separado después de Navidad y que se estrenará con un doble espectáculo, los días 10 y 11 de julio, en el Recinte Firal des Mercadal. Una propuesta que en lo artístico abarca un poco más que en la anterior ocasión, ya que este verano se subirán también al escenario estudiantes de una nueva rama de la Escola, la de Teatro Musical. Se calcula que, entre músicos, bailarines, cantantes, técnicos, participen algo más de 170 personas en el montaje.

Cartel de la versión original del film protagonizado por Hugh Jackman

El espectáculo toma como referente la banda sonora de la película estrenada en 2017, dirigida por Michael Gracey y protagonizada por Hugh Jackman. En cuanto las canciones, cabe reseñar que están compuestas por Benj Pasek y Justin Paul, también conocidos por éxitos de crítica y público como «La la land».

Sonarán partituras de cuyos arreglos para esta nueva versión han sido realizados por Litus Arguimbau, que también firma la dirección musical. Piezas de una banda sonora original que ganó un Grammy en 2018 y una de sus canciones más famosas, «This is me», el Globo de Oro

Apunta Arguimbau que al no existir una versión de teatro musical previa, que está prevista estrenar el próximo año en Reino Unido, el espectáculo puede entenderse como una creación propia. Un trabajo del que también son partícipes Berta Cardona, como directora escénica y autora del libreto, las coreógrafas Julia Ortínez, Nuria Sanraella y Victòria Janer, e Isabel Triay como responsable de vestuario.

En definitiva, destacan desde el equipo, «una apuesta 100 por cien local tan ambiciosa como ilusionante». Sin duda alguna será uno de los espectáculos más grandes del verano, con un aforo de 2.000 personas por día. Está previsto que las entradas se pongan a la venta el próximo lunes (2 de junio), tanto físicamente en puntos habituales de la Isla como on line.

‘Biopic’

La película en que se basa el espectáculo menorquín es un biopic inspirado en la vida de Phineas Taylor Barnumes. Este fue un visionario que desde la pobreza se convirtió en el creador del espectáculo que marcó el nacimiento del entretenimiento moderno. Con una mezcla de personajes únicos y marginados, Barnum desafió las normas sociales y construyó un show que celebra la diversidad, la inclusión y la imaginación. Sin embargo, una vez alcanzada la fama, tuvo que enfrentarse a las consecuencias de su ambición, como se narra en el filme.