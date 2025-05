Rigoberta Bandini y Camela redondean el cartel del Menorca Music Festival

El Menorca Music Festival ya ha hecho público su cartel completo. Esta mañana ha anunciado los dos últimos artistas del verano, Rigoberta Bandini y Camela, que redondean la oferta del que sin duda es uno de los eventos estrella de la agenda cultural menorquina. El evento tendrá lugar entre el 30 de julio y el 8 de agosto en el Recinte Firal des Mercadal.

Rigoberta Bandini será la encargada de cerrar el festival con un concierto en el que aprovechará para presentar su último trabajo discográfico, «Jesucrista Superstar», un doble álbum que lanzó el pasado mes de marzo. La artista comenzará una extensa gira estival este sábado en Sevilla, que pasará también por el Movistar Arena y el Palau Sant Jordi. Esta será la segunda ocasión en la que la cantante actúe en Menorca después de que lo hiciera en 2021 en la Illa del Rei dentro del festival Pedra Viva.

También se suma al Menorca Music Festival Camela. El proyecto liderado por Dionisio Martín y María de los Ángeles Muñoz se pasará por Es Mercadal el 4 de agosto con su particular fusión de música electrónica y rumba flamenca, un estilo con el que vienen triunfando desde la década de los 90. En este caso llegan sin disco nuevo bajo el brazo, pero con nutrido repertorio de hits, como el archiconocido «Cuando zarpa el amor».

En cuanto a los nombres anunciados previamente, cabe recordar que Amaral se encargará de abrir el festival el 30 de julio y que el protagonismo recaerá los días siguientes en Love of Lesbian (1 de agosto), el tributo a ABBA The New Experiencie (2 de agosto), la menorquina Chiara Oliver (3 de agosto) y Guitarricadelafuente (5 de agosto).