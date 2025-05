La passió de Verdi torna a la Temporada d'Òpera de Maó amb una majestuosa 'Aida'

La 54a Temporada d’òpera a Menorca, de mà de la Fundació Menorquina de l’Òpera comença amb una de les obres més monumentals del repertori: Aida de Giuseppe Verdi. Amb dues representacions al Teatre Principal de Maó —divendres 30 de maig a les 21 h i diumenge 1 de juny a les 20 h—, aquesta producció promet ser un esdeveniment musical de primer ordre. Aida es va representar per primera vegada a Menorca el 1905, ara fa cent vint anys, i l’última vegada que es va poder veure, ja amb les temporades organitzades pels Amics de s’Òpera de Maó, va ser el 1998.

La direcció musical s’ha posat en mans de Matteo Beltrami, un nom consolidat en el panorama operístic europeu, que ja va deixar empremta a Maó amb l’Ernani de 2019. Beltrami ha portat la seva batuta a teatres com La Fenice o la Staatsoper d’Hamburg, i torna amb la seva sensibilitat musical per donar vida a l’èpica verdiana.

La soprano Elena Guseva, assumeix el rol protagonista

Massimo Gasparon signa la direcció escènica. Amb més d’una dècada de fidel col·laboració amb el projecte operístic menorquí i una extensa trajectòria internacional, Gasparon coneix com pocs l’espai escènic i el gust del públic illenc.

El repartiment d’aquesta Aida reuneix algunes de les veus més destacades de l’escena actual. La soprano russa Elena Guseva assumeix el rol protagonista amb la seva veu poderosa i refinada, avalada per actuacions a Viena, Milà i Moscou. Al seu costat, el tenor georgià Mikheil Sheshaberidze encarna Radamès, un paper que ha interpretat amb gran èxit a Verona i altres escenaris internacionals.

El tenor georgià Mikheil Sheshaberidze encarna Radamès.

Completarà el triangle amorós, en el paper d’Amneris, la mezzosoprano Ketevan Kemoklidze, també de Geòrgia, reconeguda pels seus èxits a la Scala, el Liceu o el Royal Opera House. El baríton mongol Ariunbaatar Ganbaatar, guanyador del BBC Cardiff Singer of the World, dona vida a Amonasro, amb una intensitat dramàtica que l’ha portat als principals escenaris del món.

Una menció especial mereix Simón Orfila, en el paper de Ramfis. El baix menorquí, amb una brillant carrera internacional, torna a casa amb un rol que domina amb autoritat i presència escènica. Completen el repartiment Alejandro López com Il Re, Josep Fadó com a Missatger i Maria Camps com a Gran Sacerdotessa.

No podien faltar a aquesta cita l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears i el Cor dels Amics de s’Òpera de Maó, amb direcció de Cristina Álvarez, que tindran un paper fonamental en aquesta producció. Aida és una òpera en què el cor no només acompanya, sinó que actua com a veu col·lectiva del poble, part essencial de l’arquitectura dramàtica i emocional de l’obra.

El Ballet de Barcelona, sota la coreografia de Roger Cuadrado, aportarà el moviment i l’esplendor que exigeix aquesta gran òpera.

Simón Orfila, torna a casa amb el paper de Ramfis.

Divendres 30 de maig l’òpera també tindrà presència al carrer, amb la retransmissió en directe a una pantalla situada al carrer de Ses Moreres, constituint un dels esdeveniments musicals més esperats i destacats de l’any. Aquest acte forma part de la programació anual de la Fundació Menorquina de l’Òpera, que organitza al llarg de l’any activitats formatives i divulgatives del gènere operístic, que tanta passió aixeca a l’illa. Amb aquesta Aida, el Teatre Principal es convertirà, en un escenari de passions tràgiques, ritus ancestrals i música eterna. Una cita imprescindible per a qualsevol amant de l’òpera.