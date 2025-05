Cita con el batería de Ramones en Es Claustre de Maó

La visita a la Isla del que fuera batería del conocido grupo norteamericano de punk-rock Ramones se ha hecho esperar, pero el proyecto Marky Ramone’s Blitzkrieg aterrizará por fin el próximo viernes (6 de junio, 21 horas) en Maó. El concierto, inicialmente previsto en la Sala Multifuncional de Es Mercadal para el pasado noviembre, se tuvo que cancelar y con la reprogramación se reubica en la terraza de Es Claustre con la participación del promotor inicial, la sala Akelarre.

Ramones comenzó su carrera en 1974 y se despidió en 1996, pero sus canciones siguen sonando en directo gracias a la nueva vida que les está dando el que durante muchos años fuera su batería y único superviviente de la formación.

El baterista ha apostado por incluir la Isla en una nutrida gira con un espectáculo, defienden los promotores, que poco tiene que ver con un tributo. Ramone parece tener una especie de idilio con España, donde en junio de 2024 ya ofreció catorce conciertos para reanudar tras el verano una gira que finalmente tuvo que cancelar.

Antes de recalar en la banda a la que se conoce por temas tan populares como «Blitzkrieg Bop», «I wanna be sedated» o «Pet Sematary», Marc Steven Bell (que es su verdadero nombre) ya había sido batería de otros grupos de punk-rock, entre ellos Wayne County and the Electric Chairs y The Voidoids. Marky reemplazó en 1978 a Tonny Ramone después de que este se retirara y formó parte de la banda en dos etapas. Estuvo en sus filas hasta 1982, pero regresó a la formación en 1987 y permaneció en ella hasta su disolución en 1996.

El grupo menorquín de rock Espina se encargará de telonear la propuesta de Marky Ramone’s Blitzkrieg.