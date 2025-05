Tot a punt per a l’estrena d’‘Aida’

Di8vendres, a les 21 hores, s’estrena al Teatre Principal de Maó l’òpera «Aida», de Giuseppe Verdi, en el marc de la 54a temporada d’Òpera organitzada per la Fundació Menorquina de l’Òpera i Amics de s’Òpera de Maó, amb una segona representació el diumenge a les 20 hores. Fa cent vint anys que l’òpera de Verdi es va representar per primera vegada a l’Illa, també al Principal, concretament el 5 de febrer de 1905, mentre que amb els Amics de s’Òpera s’ha fet el 1979, 1987 i 1998.

L’elenc artístic comptarà amb la participació d’Elena Guseva (Aida), Jorge de León (Radamés), Ariunbaatr Ganbaatar (Amonasro), Ketevan Kemoklidse (Amneris), Simón Orfila (Ramfis), Alejandro López (Il Re), Josep Fadó (Messagero) i Maria Camps (Gran sacerdotessa). Per altra banda, participen Matteo Beltrami (direcció musical) , Massimo Gasparon (direcció d’escena i producció), Cristina Álvarez (direcció del Cor), Roger Cuadrad (coreografia), Ulyana Popovyc (pianista correpetidora), Mestral Inserció i Medi Ambient (escenografia), Arianna Sartoria Teatrale (vestuari) i Amigos Canarios de la Ópera (material d’orquestra), amb la participació del Cor d’Amics de s’Òpera de Maó, l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears i Ballet de Barcelona

Presentació

El president d’Amics de s’Òpera de Maó, Joaquín Comas, va destacar la incorporació a darrera hora de Jorge de León com a Radamés, en el lloc de Mikheil Sheshaberidze, subratllant la vàlua artística del tenor canari que recentment ha interpretat «Aida», entre altres, al Covent Garden de Londres, Teatro Real de Madrid i Scala de Milan. Comas va subratllar que l’escenografia havia anat a càrrec de la Fundació Mestral, «s’ha fet per persones que participen en un programa de reinserció social», a més d’anunciar la retransmissió en directe i de manera gratuïta de l’òpera al carrer ses Moreres per a sis-centes persones a través del projecte Òpera al Carrer; la retransmissió el dissabte de l’òpera enregistrada per als centres de dia, geriàtrics i clubs de jubilats de l’Illa en el marc de l’Òpera Gran; i diferents tallers educatius per a joves en una desena de centres educatius de l’Illa.

El director d’escena Massimo Gasparon, que va recordar que feia denou anys de la seva primera participació en «Aida» a Menorca, va destacar com a gran encert la construcció de l’escenografia a càrrec d’un taller d’inclusió social de l’Illa i la complexitat d’haver-hi unes 70 persones al mateix temps sobre un escenari de petites dimensions, «per aquest motiu utilitzam una pantalla LED d’alta qualitat que permetrà crear efectes molt realistes, amb molts de canvis, amb l’objectiu d’aconseguir un conjunt harmonitzat».

El conseller de Cultura del Govern balear, Jaume Bauzà, va assenyalar que l’inici de la temporada d’òpera era la reafirmació d’una aposta decidida per la cultura com a motor d’identitat, de cohesió social i de desenvolupament econòmic. «L’òpera alimenta l’esperit, educa, commou i cohesiona en un temps tan accelerat com el que vivim, una societat que aposta per la cultura és una societat que aposta per la bellesa i l’autenticitat».

El president del Consell, Adolfo Vilafranca, va reiterar la complexitat del muntatge d’«Aida» i el fet que no eren només les 70 persones damunt l’escenari, sinó unes 150 en conjunt. També va subratllar la projecció de l’òpera en els àmbits educatius i de la gent gran arreu de l’Illa. «La cultura no només ha d’estar present en el teatre i en els auditoris, també ha de sortir al carrer, és una eina de cohesió, participació i transformació social».

El batle Héctor Pons va destacar la capacitat i la idiosincràsia de l’òpera de Maó, «d’una qualitat i nivell internacional amb el protagonisme d’un grup de persones que són amateurs, amb l’única gratificació que és el gust de participar en un esdeveniment d’aquest tipus», a més de destacar la valentia i els riscos que assumeixen els Amics de s’Òpera.