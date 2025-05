Elena Guseva, soprano protagonista d'«Aida» a Maó: «Sempre m’enamoro de l’obra que treballo»

Ens trobem al camerí del Teatre Principal per parlar i conèixer una mica més Elena Guseva, la soprano russa que protagonitzarà el títol de la temporada operística d’enguany, «Aida», de Giuseppe Verdi. Ens hi acompanya na Katerina i la seva filla, no només com a fotògrafa d’«Es Diari» sinó també com a traductora circumstancial, per tal de poder-nos expressar en la llengua pròpia, ús que sempre facilita la comunicació fluida, sens dubte.

Elena és una jove i bella soprano nascuda a Kurgan, al sudest de Sibèria, que en els darrers anys està desenvolupant una carrera internacional ascendent, que l’ha de portar, en les properes setmanes i mesos, a protagonitzar «Rusalka», de Dvôrak, a l’Staatsoper de Munich, el «Requiem» de Verdi a Chicago, «La forza del destino» a Zurich o «Mdm. Butterfly» a l’Staastoper de Berlín.

Quan inicia la seva carrera com a cantant i on ho fa?

—Es pot dir que aquest camí va començar quan tenia tres anys. La meva mare estudiava coral a l’Institut de Cultura. Assajava a casa i, pel que sembla, jo escoltava i repetia. Els professors de la meva mare li van dir que jo havia de rebre educació musical. Als seis anys vaig ingressar a l’escola de música al meu poble, després vaig estudiar direcció coral i més tard vaig continuar cant al conservatori, a Moscou.

Quines qualitats creu que ha de tenir una persona que es vulgui dedicar a la lírica professionalment?

—Avui en dia és important ser resistent a nivell de sistema nerviós, perquè la vida és molt ràpida i el període d’assajos molt curt, i hem de sortir a l’escenari i actuar davant del públic. En aquesta professió la resistència a l’estrès és fonamental. Ho hem de mostrar tot sobre l’escenari, no val fer bons assajos si després davant del públic es perd l’essència del que volem transmetre perquè estem nerviosos. Soc perfeccionista. Aquest és el meu problema! A Rússia ens eduquen així..., no sé si això és bo o dolent, però és així. També és important aprendre ràpid, memoritzar ràpid, treballar amb el director de manera efectiva... Tot va molt de pressa. Fa 50 anys, els cantants podien preparar una producció durant mig any, els directors podien treballar cada gest, cada detall. Per exemple, Maria Callas assajava fins i tot com girar el cap o com moure la mà. Hi havia temps per tot això. Ara ho hem de fer tot en tres dies i sortir a l’escenari.

Com es compagina la vida d’una cantant d’elit amb la vida quotidiana familiar?

—Vaig tenir molta sort amb el meu espòs, ell també és cantant. Tot i que diuen que dos cantants en una família és quelcom impossible, en el meu cas no s’acompleix, ens entenem molt bé. Una persona externa a la nostra professió podria no entendre moltes coses, o no valorar-les. Nosaltres entenem tots els detalls i ens recolzem mútuament. També tenc una sogra meravellosa i tant ella com els meus pares ens ajuden amb els nens. Els pares del meu espòs són cantants, així que comprenen perfectament la nostra vida. Em sento afortunada..

Quines òperes o rols operístics han marcat la seva trajectòria?

—Potser el paper més important per a mi sigui Cio-Cio San, de «Mdm. Butterfly». L’he interpretat molts cops i vaig començar amb aquest rol. És el meu preferit. Malgrat el personatge pertanyi a una altra cultura molt diferent de la nostra, em resulta molt propera. Sento cada moviment de l’ànima del personatge.

Quins compositors s’adapten millor a la seva vocalitat?

—No tenc un compositor preferit. Sempre m’enamoro profundament de l’obra que estic treballant en aquell moment. M’hi entrego completament.

D’«Aida» què destacaria, quines dificultats presenta aquest rol verdià?

—«Aida» és un paper molt difícil vocalment, es pot dir que és un dels papers més exigents per a una soprano. Per a mi, l’interès i la dificultat del personatge rau en el fet que «Aida» es troba en lluita interna entre dos pols: l’amor per un home i l’amor per la pàtria. El tercer acte d’«Aida» és, veritablement, una marató per a la soprano! Per sort, sempre he tingut resistència vocal, durant la funció no sento cansament, apareix l’endemà. Per això, el repte és cantar tres dies seguits sense descans.

Com descriuria la producció que veurem a Maó?

—Es tracta d’una posada en escena bastant tradicional, tot i que introduint la tecnologia per crear els espais escènics. Crec que serà molt bell. També capto als ulls del cor menorquí com de feliços estan de ser a l’escenari. Per a ells és un gran esdeveniment, una alegria interpretar una música tan meravellosa. I això també arriba al públic.

Llavors, diguem que aquesta distància que sovint atribuïm a les primeres figures de l’òpera amb tu no s’acompleix...

—Sempre soc molt amistosa amb els meus col·legues, intento ajudar i recolzar en el que puc. Les intrigues teatrals no van amb mi. A més, quan soc a l’escenari estic centrada completament en el personatge i no puc avaluar objectivament el que passa. Però no, mantenir distància amb el públic o amb els col·legues no va amb mi. Conec molts cantants d’altíssim nivell que no es comporten com «divos». Moltes vegades, com més gran és una estrella, més senzilla és com a persona. Estic molt feliç de ser aquí, de conèixer noves persones amables. Estimo la meva feina i estimo la música i espero sincerament que l’espectacle sigui meravellós i que el públic ho gaudeixi moltíssim.

Si li sembla, acabem amb unes poques preguntes ràpides per saber una mica més de vostè. Un color? Blau cel; una olor? L’olor de síndria; una estació de l’any? Qualsevol, però sense vent; un lloc preferit? Casa meva; un menjar? Arròs negre! una beguda? Aigua.

Falta una horeta per començar l’assaig. N’Elena ha de passar per perruqueria, maquillatge, ha de vocalitzar, s’ha de centrar en el personatge..., en fi, tot allò que els focus no reflecteixen però que és part fonamental per oferir una bona interpretació. Donem les gràcies a Elena, per aquesta amable conversa. «In bocca al lupo a tutti!».