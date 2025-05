Jordi Viola, escriptor: «Ens pensàvem que érem protagonistes de la història»

«No dejes que el sueño se apague» és la darrera novel·la de Jordi Viola (Barcelona, 1950), en què l’escriptor resident a Menorca reflecteix el període d’utopies i somnis entre els anys 1963 i 1969 amb el protagonisme d’una joventut que es va aixecar contra una societat conservadora i tradicional. La novel·la es presenta aquest divendres dia 30, a les 20 hores, a La Cavatina, a Maó, i el pròxim dia 6 de juny, a les 19.30 hores, a la Biblioteca Pública d’Alaior i més endavant a Las Dalias d’Eivissa.

És una novel·la autobiogràfica?

—No, no és una novel·la autobiogràfica, el 1963 jo tenia 14 anys i era a Eivissa; per tant, m’he basat en coses que he viscut, coses que he vist, coses que m’han contat, que m’han explicat, les que podien passar, les que no van passar, és una documentació que he emprat per escriure una novel·la.

Com va sorgir?

—És una novel·la que he tingut anys dins el cap, des que vaig començar a escriure novel·les, ara fa dotze anys, però no trobava mai la veu per contar la història ni la manera d’enfocar la història. Fins que vaig dir ara és el moment de posar fil a l’agulla, fa 60 anys dels anys 60. La vaig començar a escriure fa dos anys i mig, ja ho sap, l’escrius, la corregeixes i ara l’he publicada.

Està escrita en primera persona, per què?

—Perquè una novel·la en primera persona és una novel·la amb més intensitat, el personatge amb 17 anys, en Jim, es troba amb tot el moviment aquest, tot el que viu, el que pensa, el que li succeeix i com es va transformant com a persona en un moment de l’adolescència que s’està formant com a individu.

En què es van caracteritzar els anys en els quals transcorre la novel·la?

—Era un moviment internacional que a Espanya va passar pràcticament de xisclada, encara hi havia la dictadura d’en Franco, els nostres ideals eren la llibertat. Els moviments que hi havia a San Francisco, Berkeley, contra la discriminació racial, per la llibertat d’expressió, tota l’herència de la gent i la cultura intel·lectual beat de finals dels anys 40, tot açò va eclosionar en un moment determinat els anys 60, moviments contra la societat establerta, conservadora i tradicional, cercant nous paradigmes i noves llibertats. Entre la sinergia d’aquests moviments hi ha el moviment juvenil hippy que és hereu de la generació beat i que va fer eclosió i va ser protagonista èticament i estèticament de la història.

Quines són les vivències del protagonista?

—La història es desenvolupa en el context internacional, el protagonista és Jim que neix a Barcelona, la seva mare és d’EUA, ell té una sèrie d’inquietuds que el fan viatjar per Nova York, Berkeley, San Francisco, Londres, però el desenllaç de la novel·la acaba tot a Eivissa i Formentera, perquè Eivissa en els anys 60 era un centre d’afluència d’aquests tipus de personatges, que no estava a la península, jo vivia a Barcelona i estava en un altre món, el 63 i 64 anava a Eivissa i deia aquesta gent d’on ha sortit, no sols amb el contrast amb la gent i cultura eivissenca ancestral, sinó també amb els joves. Tot el que es veia a Eivissa no es veia enlloc a la península ni Barcelona. Després els anys 70 van arribar a la península, amb el neohippisme i els anys de l’apertura.

La música té importància en aquesta novel·la, per què?

—La narració de la història va paral·lela d’alguna manera amb lletres de cançons d’època, que pos al final com a «Cancionero de Jim». Parl d’una cosa, d’un fet, i surt una estrofa d’una cançó. La narració del que explic en el moment em dona per dir aquesta cançó és apropiada per citar-la. Estan tots els grans grups de l’època cronològicament. Aquesta és una novel·la representativa d’un temps de recerques personals al ritme de la música, el que va ser aquells anys, una eclosió musical de grups i de coses que anaven al compàs i al ritme dels esdeveniments socials que anaven passant i que volia que es reflectís a la novel·la. A més, he fet una llista pública a Spotify de totes aquestes cançons, també amb el nom de «Cancionero de Jim», es podran escoltar totes.

Per què no s’ha d’apagar el somni, com diu al títol?

—Aquells anys de joventut era tot molt autèntic, com la no-violència i altres, era una cosa que no ens l’havíem de dir, era una màgia, tota la joventut occidental estava pensant el mateix sense conèixer-nos i ho reflectia amb les cançons. Ens pensàvem que érem protagonistes de la història en aquell moment tan èticament com estèticament. Miri si va influenciar que les idees que es proposaven han estat durant anys i anys vigents i han estat el far de moltes coses, l’ecologisme, el feminisme, la natura, la integració, la llibertat, la meditació...