Vuit actuacions de qualitat en el Festival de Música d’Estiu de Ciutadella

El 53è Festival de Música d’Estiu de Ciutadella oferirà vuit actuacions entre el 8 de juliol i el 25 d’agost al Claustre del Seminari de Menorca, amb la destacada presència de l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca que inaugurà el festival amb un concert simfònic al Teatre des Born. A més, Joventuts Musicals de Ciutadella, com a organitzador de l’esdeveniment cultural, tornar a introduir unes Jornades Professionals de Música Clàssica com a un espai per a la reflexió i el debat.

El programa del 53è Festival de Música d’Estiu de Ciutadella ofereix les actuacions de l’Orquesta de Cambra Illa de Menorca, Francisco Fullana&Alba Ventura (violí i piano), el guitarrista Álvaro Toscano, el conjunt de música de cambra Das Kolorit, Kebyart Ensemble&Xavier Larsson, Cuarteto Quiroga, Siena Ensemsble&Joan Seguí (orgue) i el pianista Kiev Portella. L’edició d’enguany pretén, segons l’organització, fer i dinamitzar cultura, oferir-la a la ciutadania i també pensar i repensar l’actual moment cultural, des del fet de ser una cita ineludible en el panorama cultural ciutadellenc, menorquí i balear, avalat per formar part des d’enguany en l’Associació Espanyola de Festivals de Música Clàssica, formada per 45 festivals de 16 comunitats autònomes, que integra els principals festivals espanyols de música clàssica, antiga i contemporània. En definitiva, és l’aposta per una programació diversa i de qualitat, amb la voluntat de continuar enriquint l’oferta cultural del municipi. La cita de Joventuts Musicals de Ciutadella també inclou les II Jornades de reflexió sobre gestió cultural i creació artística, que s’organitzen gràcies a l’èxit aconseguit en la primera edició. Es tracta d’un espai per pensar de forma conjunta el present i el futur de la cultura, amb la participació dels agents culturals. Cartell Durant l’acte d’ahir també es va donar a conèixer el cartell del festival del qual és autora la dissenyadora Sara Cardona, de la consultora Far Hub. Es tracta d’un disseny que gira entorn de la idea de simbiosi, la suma, la convivència de diferents factors que determinen un festival amb personalitat, amb història i projecció. Cartell anunciador del certamen musical, obra de la dissenyadora Sara Cardona. El cartell anunciador representa la simbiosi entre dos instruments tan diferents com són el violí i el saxo, els quals poden representar el vessant més clàssic i l’altre el més modern, respectivament. Una simbiosi que es dona entre el festival i els seus espectadors, així com també entre Joventuts Musicals i els músics que intervenen. El programa 8 de juliol. A les 21 h, OCIM amb l’obertura «Coriolà» i la «Simfonia núm. 6 Pastoral, de Beethoven, i la «Representació del caos», de Haydn.

14 de juliol. A les 21 h, Francisco Fullana (violí) és director de música de cambra del Classical Music Summer Institute de San Antonio, Texas i Alba Ventura (piano).

21 de juliol. A les 21 h, Álvaro Toscano, guitarrista amb més de vint premis internacionals, estrena regularment obres i participa en múcia de cambra.

28 de juliol. A les 21 h, Das Kolorits, conjunt de música de cambra amb instruments històrics (flauta de bec, tiorba i guitarra barroca, violone en sol, clavecí i narrador).

5 d'agost. A les 21 h, Kebyart Ensemble amb un repertori creatiu i arranjaments propis que uneix al talent del saxofonista menorquí Xavier Larsson.

11 d'agost. A les 21 h, Cuarteto Quiroga, considerat una de les agrupacions més destacades de la nova generació europea.

18 d'agost. A les 21 h, Siena Ensemble amb una proposta de música vocal juntament amb Joan Seguí, organista de la basílica de Santa Maria del Mar.

A les 21 h, Siena Ensemble amb una proposta de música vocal juntament amb Joan Seguí, organista de la basílica de Santa Maria del Mar. 25 d’agost. A les 21 h, recital del pianista Kiev Portella dedicat al edsaparegut pianista menorquí Antón Aguiló.