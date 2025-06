El Festival de Música de Maó aposta pels joves talents: aquest és el programa

La vocació de posar en valor l’excel·lència musical cap al futur engega enguany el 52è Festival de Música de Maó, que del 9 de juliol al 20 d’agost ofereix fins a set concerts que es celebraran al Teatre Principal de Maó, Claustre del Museu de Menorca i Teatre de l’Orfeó Maonès. Per altra banda, es va presentar la imatge del festival que ha estat elaborada per la pintora Liz Spooner.

La presentació del 52è Festival de Música de Maó, que es va arredonir amb l’actuació del Trio Brisa, va anar a càrrec de la presidenta de Joventuts Musicals de Maó, Júlia Pascual, que va subratllar que el festival ha d’impulsar les noves generacions de músics i també situar Maó com un espai clau per al creixement i l’expressió dels joves músics compromesos.

La presidenta de Jovenuts Musicals de Maó, Júlia Pascual. | Gemma Andreu

Pascual també va destacar que la cita musical permetrà descobrir veus noves i ser testimonis d’un futur musical que ja és present, amb la presència de solistes emergents, agrupacions joves i propostes innovadores algunes d'elles inèdites creades especialment per a l'ocasió, amb el denominador comú de l’amor per la música i el desig de créixer amb ella. «Aquest festival esdevé una finestra oberta al món, i una invitació a tota la societat a creure en el talent jove com a motor de renovació cultural», va assegurar.

La presidenta de Joventuts Musicals de Maó va expressar l’agraïment a les persones que han format part de Joventuts Musicals, que han dedicat de forma desinteressada el seu temps i han compartit la passió per la música i la cultura. «La vostra dedicació desinteressada, el vostre temps, i sobretot la vostra passió per la música i la cultura, han estat fonamentals per fer créixer aquest projecte», va assegurar Pascual, a més d’estendre l’agraïment a les institucions i entitats que fan possible el festival.

Imatge

La imatge del Festival de Música de Maó d’enguany ha estat creada per Liz Spooner, una pintora d’origen britànic i que des de fa anys té fixada la seva residència a Menorca, que ha fornit una trajectòria artística amb l’oli, l’aquarel·la, el dibuix i el mosaic. L’artista s’ha inspirat en l’univers sonor de l’obra «La Mer», del compositor francès Claude Debussy, per crear una sèrie d’aquarel·les amb el mateix títol, que ahir van estar exposades a l’acte de presentació, les quals han servit a l’artista com a punt de partida per a la creació de la imatge del festival.