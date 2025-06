La poesia com a font de creació plàstica a Ciutadella

Els artistes menorquins Gràcia Ribalaiga i Lluís Pons ‘James’ participen en l’exposició col·lectiva «Les poesies dels baleàrics» que avui s’inaugura a les 19 hores a l’Espai Sant Josep, de Ciutadella. Aquesta mostra, formada per obres de setze artistes de balears, la Comunitat Valenciana i la ciutat autònoma de Ceuta, és una iniciativa fruit de la col·laboració del Govern balear, l’Associació Art amb B i la Fundació Baleària.

La vuitena edició d’aquesta proposta artística, de la qual el cartell anunciador està il·lustrat precisament amb una de les obres de Gràcia Ribalaiga, té la poesia com a eix inspirador i vertebrador del projecte. Cada participant -que podia presentar un màxim dues obres- ha pres com a punt de partida un poema elegit per ell mateix per crear la seva obra, per la qual cosa s’ha establert un diàleg entre la paraula del poeta i la imatge de l’artista mitjançant diferents tècniques com són la pintura, la fotografia, l’art tèxtil i l’escultura. L’organització de l’esdeveniment artístic assegura que la poesia esdevé molt més que un recurs literari per convertir-se en una font d’emoció, pensament i expressió plàstica.

Ribalaiga i 'James'

Gràcia Ribalaiga exposa dos collages elaborats a partir de dues poesies de Damià Rotger que pertanyen al poemari «Lletrescades». En aquest sentit, Ribalaiga assegura que «des del primer moment vaig tenir molt clar que havia de ser un poeta menorquí, que la seva poesia m’inspirés per fer un collage. Tot d’una em va venir a la memòria el tipògraf i poeta Damià Rotger, que en una conferència seva em va agradar tant per la seva passió cap a la seva feina».

Els dos collages tenen 40x40 cm, un d’ells es titula «Punt i final» a partir de la poesia «Sense nom», que l’organització l’ha escollit per il·lustrar el cartell, i l’altre «Solitud» del poema homònim. Els collages inclouen els respectius poemes inspiradors, que Ribalaiga has plasmat mitjançant la tècnica del brodat, «tot d’una els vaig escriure a llapis, però no em va agradar, i vaig optar pel brodat perquè m’encanta el tema del fil i ho vaig brodar a mà», assegura.

Lluís Pons 'James' participa amb un quadre que enllaça amb l'obra poètica de Gumersind Riera.

Per la seva part, Lluís Pons ‘James’ exposa només una obra feta mitjançant la tècnica acrílica, però d’un format major, concretament 100x80 cm. En aquest sentit, assenyala que «el meu estil pictòric és molt visual i figuratiu, un estil que en moltes ocasions frega el còmic. ‘James’ també ha optat per un poeta menorquí, en aquest cas Gumersind Gomila, i una poesia de l’obra «Llucifer, llegenda íntima», a partir de la qual ha creat una obra que bàsicament xerra de la nostàlgia, «la poesia de Gomila tracta moltes vegades de la melenconia, però sempre veu el costat positiu de dins la tristor», afirma.

La seva obra és una dona que està mirant a l’horitzó envoltada d’uns ocells que ha pintat dins la línia del poeta menorquí que també pintava, «he fet una interpretació dels seus ocells, molt acolorits i amb la dona enmig del quadre i la seva cabellera que es mou per l’efecte del vent, amb un cel amb tons blaus i rosa», subratlla.