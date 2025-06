Alfie Masoliver transporta l’hivern americà a Alaior

L’univers de fotogràfic d’Alife Masoliver inaugurarà el cicle d’exposicions d’estiu d’Alaior d’enguany. Titulada «Winterreise», és la primera posada en escena de l’artista a Espanya. Es podrà visitar gratuïtament del 5 de juny fins al 9 de juliol al Centre Cultural Convent de Sant Diego.

Empresari, emprenedor i fotògraf autodidacte, Masoliver ha recorregut l’oest dels Estats Units capturant la immensitat dels paisatges i les petjades silencioses de la vida rural. Segons ell mateix explica, «Winterreise» «és un viatge extern reconvertit en intern, i el seu destí és trobar la pau al final del camí». Les imatges que la conformen no només mostren espais físics, sinó també una travessia emocional i espiritual.

Aquest recorregut visual recull l’experiència personal de l’artista durant els viatges realitzats entre els mesos de novembre i desembre de 2021 i 2023. L’hivern i la neu van transformar els paisatges de l’interior nord-americà en escenaris gairebé onírics, plens de silencis, atmosferes carregades i llums tènues. És en aquesta estacionalitat extrema on Masoliver troba la matèria per construir una narrativa visual impregnada de solitud i contemplació.

Visió europea del paisatge americà

L’exposició s’inspira en el road trip americà, en les fotografies de carretera que retraten escenes carregades de simbolisme. Masoliver hi reflecteix la bellesa i la duresa d’un territori inhòspit, amb carreteres infinites, cases aïllades i pals elèctrics com a únics testimonis d’un «espai desolat». El paisatge esdevé així molt més que un decorat: és el fil conductor d’un relat que interpel·la l’espectador.

Una de les singularitats més destacades de la seva obra és l’absència deliberada de persones. El rastre humà s’insinua a través dels objectes, les estructures arquitectòniques o els vehicles abandonats, però no es mostra mai de manera explícita. El silenci que envolta cada imatge accentua aquesta sensació d’aïllament i transforma el buit en protagonista. «Tu pots estar hores conduint i no trobar ningú en el trajecte», afirma l’artista. La solitud no és només un tema estètic, sinó una clau de lectura de l’Amèrica rural profunda, assenyala l’artista.

Amb exposicions prèvies a ciutats com Houston, Los Angeles, Washington o París, l’arribada de Masoliver a Menorca marca una nova etapa dins el seu recorregut artístic. «Winterreise» proposa una visió europea del paisatge nord-americà, marcada pel contrast entre l’admiració per la seva immensitat i la distància emocional.

De fet, l’artista sosté que un nord-americà no percep aquests paisatges de la mateixa manera: «No tenen el factor sorpresa; ells conviuen amb aquestes postals». Precisament, és la mirada forana, impregnada de fascinació i estranyesa, és la que li permet capturar la monumentalitat del paisatge.

A través d’aquesta immensitat, despullada d’artificis, s’inspira en l’imaginari dels paisatges romàntics del segle XIX. Igual que els grans artistes de l’època, cerca la poesia latent a la natura i explora la relació profunda entre l’ésser humà i el territori.