Alejandro Abad en Menorca: «La canción de Melody no era la adecuada»

El productor, cantautor y compositor Alejandro Abad tiene este viernes una cita con el público menorquín. La Cova d’en Xoroi será el escenario de su primer concierto en la Isla. Con él inicia un proyecto que lo llevará a visitar diversos puntos de Menorca y de la península, acompañado de un grupo de músicos menorquines.

Usted ya está muy vinculado a la Isla...

—Hace bastante tiempo que vengo y, desde hace tres años, tengo una casa en el centro de Ciutadella. Menorca es uno de los lugares más bonitos del mundo, un sitio ideal con una cultura de la que me he enamorado completamente.

¿Es la primera vez que actúa aquí?

—Sí, pero no será la última. De hecho, estamos cerrando otros conciertos en distintos puntos de Menorca. En ellos, el público se encontrará con un personaje conocido por ser autor de grandes canciones, productor y por haber aparecido en televisión, pero en el escenario podrán descubrir mi faceta como cantante.

Durante su larga carrera ha pasado por muchas etapas. ¿En cuál se encuentra ahora?

—He tenido la suerte de poder vivir de mi vocación, que es la música. Ahora quiero disfrutar de todo lo que he construido a lo largo de mi trayectoria. Y, por supuesto, también de Menorca. No suelo subirme a los escenarios, pero después de conocer a un grupo de músicos menorquines me he animado a volver a cantar en público. De hecho, este proyecto ve la luz este viernes en la Cova d’en Xoroi, pero viajará por otros lugares de la isla y de la península. Son actuaciones más íntimas, donde prima el diálogo con el público, que va a poder disfrutar de una gran variedad de canciones, bastante conocidas todas ellas.

¿Va a cantar los temas que ha ido componiendo durante su carrera?

—Exacto. He compuesto más de 1.000 canciones, y cada una tiene un valor especial para mí. He trabajado para David Bisbal, Paulina Rubio, o en la candidatura de David Civera en Eurovisión 2001.

También participó en Eurovisión como intérprete. ¿Qué experiencia se llevó?

—Participé por primera vez en 1994 como cantante. Digamos que no triunfé demasiado, pero fue un gran aprendizaje. Siete años después compuse «Dile que la quiero», interpretada por Civera. Esta vez hicimos un mejor papel. De hecho, durante 25 años fue la canción con mejor resultado para España, hasta que llegó Chanel en 2023. Quedamos en sexta posición. Ahora, además, me llaman como experto para comentar las actuaciones españolas en el festival.

Ya habló sobre la participación de Melody...

—Desde el primer día, cuando ganó el Benidorm Fest, mantuve que la canción no era adecuada para el concurso. No se reflejaban en ella las variables necesarias para hacer un buen papel en Eurovisión. La clasificación final ha acabado confirmándolo.

¿Cuál diría que es la fórmula para una buena actuación?

—Yo diría que el éxito depende de tres factores. El más importante es la canción: debe estar pensada para el concurso, ser fácil de recordar y contener palabras sencillas para quienes no hablan español. Luego, el intérprete debe cantar bien, pero sobre todo evitar «folclorizar» la voz. Está demostrado que ese enfoque no funciona en Eurovisión. Por último, la puesta en escena debe impresionar.

¿Diría que la clave está en sorprender para ser recordado?

—Son tres minutos sobre el escenario, como los otros 25 países que compiten en el concurso. Hay que impactar al jurado y al público para que tengan presente tu actuación a la hora de votar. Para que esto ocurra, debe ser una apuesta clara y contundente, pero bien ejecutada.

Siguiendo esas pautas, ¿Melody habría podido obtener un mejor resultado con otra canción?

—Es una gran artista y tiene una voz extraordinaria. Si desde RTVE se hubiera apostado por otra canción, otro gallo cantaría. Me temo, sin embargo, que los que toman estas decisiones no están dispuestos a mirar de frente estas apreciaciones.