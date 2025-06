Cavalleria acull una mostra que ret homenatge a les faroneres

L’Ajuntament des Mercadal en col·laboració amb Autoritat Portuària de Balears inaugura demà l’exposició «Fareras. La luz que nos guía» en el Centre d’Interpretació Cap de Cavalleria. És una mostra comissariada per la cineasta Cristina Rodríguez Paz i que podrà visitar-se fins al 7 de setembre.

L’exposició ret homenatge a les 26 dones que han exercit oficialment com a faroneres a Espanya, visibilitzant el seu paper en una professió històricament dominada per homes. A través d’una cuidada selecció de material historiogràfic i obres d’art contemporani, la mostra ofereix un recorregut per la vida, el treball i el llegat d’aquestes dones. L’espai expositiu es divideix en dues àrees diferenciades: una dedicada a les primeres dones que van viure en fars, amb documents gràfics i textos que reconstrueixen les seves vivències i una altra centrada en les protagonistes del documental «La llum que ens guia» dirigit per la comissària de l’exposició. El muntatge reuneix obres d’artistes com Alicia Esteban, Miluca Sanz, Mariana Laín i Heidi Hassan i fotografies de David Carretero, Miguel Muñiz i la mateixa Cristina Rodríguez Paz.

Actualment, només quatre dones fareres romanen en actiu i amb la seva pròxima jubilació es tancarà una etapa que va començar a desaparèixer després de l’aprovació de la Llei de Ports i de la Marina Mercant de 1992, que va deixar aquest ofici pràcticament extint.