Vuit menorquins exposen a la fira Baleart de Palma

La fira d’artesania Baleart es va inaugurar ahir al Parc de la Mar de Palma amb la participació de vuit expositors menorquins. Es tracta de María José López de la Reina (joieria), Silvia Carreras Sintes (teixits i confecció), Silvia Vivó (artista multidisciplinar), Carolina Carreras Pons (cosmètica natural), Josep Antoni Pons Carreras (florista), Maite Benejam Allès (arts naturals), Eric Morros Plaja (dibuixant) i Marc Marcet Condal (ceramista).

La consellera d’Economia i Serveis Generals de Menorca, Maria Antònia Taltavull, i la directora insular d’Economia, Alicia Martí, van assistir a l’obertura de la fira que reuneix una quarantena d’expositors de Balears de dotze famílies artesanes, amb la col·laboració del Consell.

Una de les novetats d’aquesta edició és el complet programa de demostracions d’oficis artesans per mostrar el procés que hi ha darrere de cada peça i donar així valor a aquesta producció local creada per artesans acreditats. Els visitants podran conèixer diferents oficis com encordador de cadires, esparter, brodador, siureller, arader o xarxaire provinents de Mallorca, Menorca i Eivissa.

Les obres que aquests professionals exposen i venen a Baleart estan certificades pels diferents consells insulars amb les cartes d’acreditació d’artesà o mestre artesà que n’autentiquen la producció.