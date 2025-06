Descobreixen una porta monumental a la muralla de Son Catlar durant la seva restauració

La muralla de Son Catlar, amb els seus 900 metres de llargada, és única a Menorca per la seva construcció amb grans lloses verticals de pedra. Es tracta d’una poderosa estructura defensiva de l’Edat del Ferro que, en les darreres setmanes, s’ha sotmès a una profunda restauració.

La feina no ha estat fàcil: s’han hagut de moure blocs de fins a cinc tones per tornar-los a la seva posició original i s’han estabilitzat els trams més vulnerables on la vegetació invasiva suposava un perill d’esfondrament.

Durant la intervenció s’han produït dues troballes de gran interès arqueològic. La primera, la identificació d’una porta monumental al sector sud-oest de la murada. Aquesta entrada ja havia estat dibuixada al segle XIX per Émile Cartailhac, però la seva localització exacta i estructura no s’havia confirmat fins ara.

Les dimensions actuals apunten a una monumentalitat inèdita: 2,4 metres d’alçada, 3 metres d’amplada i un passadís intern de 3,4 metres que podria tenir una configuració en ziga-zaga.

Vista zenital de la porta que s'ha pogut identificar durant la restauració de la murada.

També s’ha recuperat un bol ceràmic datat del segle VI dC, en bon estat de conservació, que aporta noves dades sobre l’ús del recinte en època tardo-romana. La peça es troba actualment en procés de restauració.

El bol ceràmic datat del segle VI dC.

El Consell de Menorca, a través de l’Agència Menorca Talaiòtica, ha dut a terme durant el mes de maig aquesta important intervenció de conservació i restauració en diversos trams de la muralla del poblat talaiòtic, un dels jaciments més emblemàtics del patrimoni arqueològic menorquí.

Amb un pressupost de prop de 50.000 euros, els treballs han estat executats per l’empresa especialitzada Catarqueòlegs SL, sota la direcció de Bernat Burgaya, Margalida Munar i Cristina Bravo. Malgrat el seu bon estat general, el pas del temps havia provocat despreniments i desequilibris estructurals la murada, que han requerit actuacions de conservació per evitar la degradació del conjunt.