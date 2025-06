L’Ateneu de Maó exposa el seu valuós fons pictòric

El pròxim dimecres dia 11 de juny l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó celebrarà el 120è aniversari de la seva constitució, amb un reconeixement als associats més veterans i també la inauguració de les respectives exposicions del seu patrimoni científic, literari i artístic.

L’exposició del patrimoni pictòric de l’Ateneu de Maó, que a partir d’avui a les 18 hores es pot visitar a la Sala Sant Antoni, de Maó, està format per quaranta-una obres que abasten des de finals del segle XVIII, amb un plànol de la bocana del port de Maó, que és una aiguada sobre paper d’autor desconegut, fins a una obra en tècnica mixta sobre fusta de Pilar Perdices de 2003, segons assenyala el vocal de Belles Arts i comissari de l’exposició Josep Bagur.

Les quaranta-una obres de l’exposició són més o manco la meitat del patrimoni pictòric de l’Ateneu que no està exposat en les seves dependències, sense comptar els quadres guardonats en les edicions del Saló de Primavera. Són obres representatives de cada època i que els seus autors va lliurar amb motiu d’una exposició o fruit d’una donació a l’entitat.

La sala Sant Antoni acull quaranta-una obres procedents del fons pictòric de l’Ateneu que no està exposat en les dependències de l’entitat i que abasten des de finals del segle XVIII fins al segle XXI.

A l’exposició, que s’ha muntat per ordre cronològic, es poden veure obres de Joan Vives Llull, Tito Cittadini, Charo Jansà, Francesc Hernández Monjo, Marius Verdaguer, Miquel Alejandre, Xavier Salvador, Dolores Boettcher, Francesc Hernández Sanz, Josep Torrent Joan Font Vidal i algunes atribuïdes a Giuseppe Chiesa, entre altres.

Per altra banda, a partir del dimecres es podrà veure al mateix Ateneu el fons ornitològic i geològic, a més de les algues de Rodríguez Femenies i les cloïsses de Cardona i Orfila, així com l’enorme biblioteca fruit de llegats i donacions, com l’efectuada per l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria de la seva obra «Die Balearen».