La UB ret tribut al geògraf menorquí Carles Carreras

El catedràtic menorquí de Geografia Humana i membre del Grup de Recerca Consolidat Anàlisi Territorial i Desenvolupament Regional (Anterrit) Carles Carreras i Verdaguer (Maó, 1948-2024) ha rebut un emotiu homenatge a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.

L’acte ha tingut lloc aquest passat dimarts, a l’Aula Magna de la Facultat, amb la celebració d’una taula rodona amb la participació de geògrafs internacionals que van oferir una mirada plural i diversa sobre la trajectòria de Carreras. Hi va ser, també, la seva filla Anna Carreras, professora de la Facultat d’Economia i Empresa. La cloenda de l’acte va anar a càrrec del rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, que va destacar la contribució del geògraf maonès a la geografia urbana i al desenvolupament regional.

Carles Carreras va ser una figura central de la geografia catalana contemporània, tant per la seva aportació acadèmica, com pel seu compromís institucional i territorial. Va ocupar diversos càrrecs de responsabilitat a la UB, com el de vicerector de Relacions Internacionals i Institucionals (2008-2011). La seva vocació universitària transcendia l’aula i el despatx. Va participar activament en institucions científiques com la Societat Catalana de Geografia, la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i l’Institut Menorquí d’Estudis, on va dirigir la secció de Ciències Socials i va formar part del consell rector i del consell científic.

El seu vincle amb Menorca va ser constant i profund. L’any 1996, amb l’Ajuntament de Maó, va impulsar la creació de la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei (Uimir), un projecte que va contribuir a acostar el coneixement universitari a la societat menorquina. L’homenatge va servir per recordar la seva figura com a docent compromès, investigador rigorós i persona propera, que deixà una empremta inesborrable en la comunitat universitària i en la geografia catalana.