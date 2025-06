'Un viaje a los '90', al ritmo de la noche

La nostalgia está de moda y, además, da rédito. Las bandas tributo llenan más y son más asequibles para los promotores, que sobreviven al invierno a base de tardeos y revivals a medida de quienes nacimos en el siglo pasado. No nos dejan retirar.

El primer gran show del verano, que ya ha llegado aunque no lo diga el calendario, no podía ser una excepción. Ukalari Events, que cuenta sus espectáculos por éxitos, nos propuso el sábado viajar a los 90, una exitosa producción que ha recorrido el país pero que todavía no había hecho escala en Menorca.

La fiesta motivó reencuentros generacionales repletos de colorido. Muchos grupos de amigas se lo pasaron en grande coreando los ‘hits’.

Escenario imponente, luces, bailarines descamisados, neón, djs y los ritmos bailables y megacomerciales de nuestra juventud congregaron a casi 2.000 almas en esta tierra de nadie y de todos que Es Mercadal, el lugar a medio camino de todo que acoge también el Menorca Music, el gran festival del agosto en la isla.

David Álvarez condujo un «Viaje con nosotros» que se abrió a media tarde y sobrepasó la medianoche y en el que no habría desentonado ni la ‘diva’ eurovisiva Melody, otra alma renacida de la década. Era la fiesta de retorno de las que un día fueron reinas de las pistas de baile, clásicos que escuchamos machaconamente aún décadas después pero a las que no poníamos cara.

El cantante de Viceversa, Ángel Beato, nos llevó de Badalona a la playa. | Fotos: Katerina Pu

Empezamos a reconocerlas cuando entró en escena el dance de New Limit y su «Smile», aunque terminó su breve actuación con el «Ni tu ni nadie» de Alaska. Luego compareció el cantante de la banda tecnopop Viceversa, que nos quiso llevar a la playa con «Tu piel morena». Alexia, Ku Minerva y el «Freed from desire» de Gala elevaron el júbilo.

El karaoke estaba servido y lo retroalimentaron los djs Sergio Blázquez y Jose AM, incitando al público a corear el «Bailar pegados» de Sergio Dalma, el «Estoy por ti» de Amistades Peligrosas o el «Tenía tanto que darte» de Nena Daconte. Así, cuando irrumpió la brasileña Corona el éxito ya estaba garantizado. «The rythm of the night» fue el gran hit. Y aunque con Double Vision la asistencia empezó a decaer, el postrer karaoke rockero (desde «It’s muy life» de Bon Jovi a Chiquilla» de Seguridad Social) mantuvo el tono hasta el final.

Los años, muchos, han pasado para todos, también para ellas. Pero, por décadas a las que viajemos, nunca dejaremos de ser jóvenes.