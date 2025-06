El Consell de Cultura de Menorca, a la cimera mundial de Seül

L’Illa ha estat present en la X Cimera Mundial de les Arts i la Cultura, a través del Consell de la Cultura de Menorca i el seu president, Jaume Gomila, qui ha parlat sobre l’educació en temps de conflicte.

Han format la delegació espanyola la directora general de Drets Culturals del Ministeri de Cultura del Govern d’Espanya, Jazmín Beirak, la vocal del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de Catalunya, Núria Iceta, a més del representant menorquí.

La cimera va tenir lloc a finals de maig. A la ciutat coreana, Gomila va dedicar la seva intervenció a l’educació al llarg, a l’ample i al profund de la vida, en temps de conflicte. Així, va subratllar l’empatia i la solidaritat com a valors irrenunciables per als intel·lectuals i per als artistes, que tothora han de connectar la seva obra amb una causa, alhora que va reivindicar la figura del gestor cultural per a transitar des d’una lògica de sector a una altra, de comunitat.

Van assistir a la trobada quatre-cents delegats d'arreu del món, per tal d’analitzar els desafiaments col·lectius i de proposar-ne solucions, sense obviar cap de les flagrants crisis humanitàries actuals.