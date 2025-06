Toni Marcos recupera la cançó ‘Salsa mahonesa’, guardada durant 45 anys dins un caixó

El pròxim dia 20 de juny, a les 20 hores, Iniciativa por Mahón celebrarà un acte al Llatzeret, al port de Maó, en què l’escultor Rafael Trenor explicarà sobre el significat artístic de la seva escultura «La esfera Armilar» que està exposada des del 2019. Posteriorment, a les 22 hores, hi haurà un sopar buffet a l’Hotel Agamenón, as Castell, amb la interpretació per part del guitarrista Toni Marcos entre altres de la cançó «Salsa mahonesa», que ha estat guardada durant 45 anys dins un caixó.

Quina és la història que s’amaga darrere la cançó «Salsa mahonesa»? A principis de la dècada de 1970, l’escriptor Mateu Cunill va escriure la lletra de la cançó «Salsa mahonesa», que el guitarrista Toni Marcos, company de feina a la fàbrica Catisa, va estar a punt d’incloure en un disc que tenia per enregistrar, «encara que finalment va optar per no posar-la, perquè vaig trobar que era una cançó una mica picant per aquella època, en vaig incloure altres d’en Conill». La cançó explica el procés d’elaboració de la salsa maonesa, amb els diferents ingredients que la componen, però a la lletra es repeteix la paraula «remenar» que, a més de l’acció de moure els ingredients de la mescla perquè es barregin bé, també té una connotació sexual. No obstant açò, Marcos assenyala que en aquells anys, un altre company de feina, Paco Saura, la va cantar amb el grup musical que liderava en diferents ocasions, «en Paco era un bon cantant i també molt xistós».

Des de fa uns quaranta-cinc anys, la cançó ha estat guardada dins un calaix, fins que en Marcos ha decidit rescatar-la i interpretar-la, després d’haver demanat la corresponent autorització a la filla de l’autor de la lletra. «Vaig comentar a Juanjo Gomila Félix que tenia aquesta cançó i la cantaré, entre altres, després del sopar del dia 20, amb la música que record del seu temps», assenyala.

L’escriptor Mateu Cunill.

En Marcos assenyala que ha comentat al músic Tomé Olives, que és el director de la coral del Club de Jubilats en què ell sona com a guitarrista, de compondre una partitura específica per a la cançó que, per tant, tindrà una música diferent i que es donarà a conèixer en el seu moment.

Trajectòria

Toni Marcos, de 81 anys, va començar la seva trajectòria musical el 1965, primer va cantar en diferents grups, com les orquestres Eolo i Alhamba «aquesta segona sonava a la sala de festes Sa Tanca, de Sant Lluís», i Los Catin, «érem bons, hi havia un bon grup musical». Quan es va enfartar d’anar a sonar amb grups «vaig decidir cantar tot sol, era el 1969, després el 1976 vam formar el duo Marcos y Tolo que va durar fins als anys noranta, per continuar cantant tot sol uns anys més. També vaig cantar molts anys a l’Hostal Almirante», subratalla.