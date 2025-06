Los ensayos de la vida de Kaori Ishihara en Es Mercadal

La artista pluridisciplinar japonesa Kaori Ishihara mostrará esta tarde, a las 19 horas, el resultado su residencia en la Casa d’Artistes de Es Mercadal que inició dos meses atrás, concretamente el pasado 14 de mayo. Se trata del proyecto artístico «Las puertas. Ensayo de la vida», una performance en la que podrá participar el público asistente, por lo que las personas interesadas deben inscribirse a esfarcultural.net.

«Las puertas. Ensayo de la vida» es una performance participativa que está relacionada con el deseo y las cosas que uno puede experimentar en la vida, lo que para Kaori Ishihara tiene una importancia destacable. «Se trata de arte visual en el que utilizo el cuerpo para trasmitir sensaciones. En mi caso la performance es un concepto un poco abierto, sin definir exactamente que es, para algunos es un taller, para otros que es una representación teatral, a mi me gusta trabajar en este terreno del movimiento del cuerpo en la propia naturaleza», asegura.

En esta ocasión, la artista japonesa residente en la Isla desde hace veintinueve años realizará una performance con la participación de los asistentes, por lo que señala que para asistir hay que inscribirse puesto que hay un número limitado de plazas. Sobre la duración de la escenificación, Kaori señala que «depende del número de personas que asistan al evento, pero calculo que será un espectáculo de entre 40-60 minutos, aproximadamente, en el que todos los asistentes podremos experimentar con la naturaleza», señala

La residencia artística empezó el 14 de mayo y ha consistido en conectar con el entorno natural de la Casa d’Artistas para poder preparar la performance, aunque el resultado final solo se conocerá esta tarde con la participación del público. «Conectar, escuchar como es el lugar en el que se hará la performance es muy importante para mi, ver que se puede hacer en un espacio determinado, para mi no es lo mismo si se hace en el interior o en el exterior de una casa, en una plaza o en otro lugar. No es como mostrar un trabajo en una sala de exposición, que antes uno puede trabajar en un taller o en casa y después llevarlo a la sala y ya está, no es mi caso. Además, hemos tenido que limpiar los lugares para poder ir porque es una performance con itinerario», subraya.

Formación

Es Far Cultural señala que la formación y experiencia de Kaori Ishihara en pintura, sonidos ancestrales y consciencia corporal constituyen la base de su expresión artística y constituyen el pilar de su trayectoria.