La comèdia de Jardiel Poncela arriba a Sant Lluís

El grup Talia Teatre, de Sant Lluís, representa aquest cap de setmana «Los ladrones somos gente honrada», una obra d’Enrique Jardiel Poncela, que és codirigida per Martina Olives i Paco González, a la Sala Albert Camus. Les entrades es poden adquirir en línia a través de www.ticketib.com i també de forma presencial a la taquilla una hora abans de l’inici de l’obra.

El grup Talia Teatre, de Sant Lluís, està fent aquests dies els darrers assajos de «Los ladrones somos gente honrada», la popular comèdia de l’escriptor i dramaturg Enrique Jardiel Poncela que es va estrenar el 25 d’abril de 1941 en el Teatro de la Comedia de Madrid, que el grup teatral santlluïser posarà en escena el dissabte dia 21 i diumenge dia 22, a les 20 hores.

Es dona el cas que Talia Teatre va representar aquesta comèdia a la Sala Multifuncional des Mercadal el 2020, just abans que el Govern central decretés el confinament de la població a causa de la pandèmia de covid-19, per la qual cosa la representació de l’obra en altres poblacions de l’Illa va quedar paralitzada i, de fet, finalment es van anul·lar. Mesos després, quan es van tornar a obrir els teatres, el grup de Sant Lluís va dur a terme altres projectes artístics i, a més, l’elenc artístic que havia pogut representar els 14 personatges de l’obra es va dissoldre.

En marxa

El desembre passat, Talia Teatre va tornar a posar en marxa la representació de la comèdia, després d’aconseguir el nombre suficient d’actors i actrius per afrontar de nou la seva representació, amb la participació de Paco González (Tío el Gabán), Martina Olives (Germana), Alba Oliva (Herminia), Pilar García-Boente (Eulalia), Alfredo García (Daniel), Itxaso Erlanz (Castelar), Toñi Rivera (Rivera), Antonio Martínez (Díaz), Jesús Arcos (Laredo), Tonyi Vidal (Teresa) i Toni Rotger (Felipe Arévalo).

Quant a l’equip tècnic, està format per Mandy Melià,Vier Piris, Kico Mayor, Joaquín García, Caty Pascual, Ester Casanova, Adela Ortíz i Tolo Cardona.

L’obra consta d’un pròleg, primer i segon acte. Quan acaba el pròleg hi ha una veu en off d’un personatge que posa en context al públic. A la representació des Mercadal el 2020 va ser la veu enregistrada de Juan Cubas (1935-2023) que a Sant Lluís tornarà a ser la mateixa veu com a homenatge al recordat actor madrileny establert de jove a Menorca.