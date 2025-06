Una mirada cap el neoexpressionisme de Raphael Zelfa

Raphael Zelfa és un pintor francès que des de fa dotze anys està establert amb la seva família as Migjorn Gran, d’on és originària la seva dona, i que cap a finals de l’any passat va decidir donar una nova orientació a la seva trajectòria artística i experimentar amb el que denomina neoexpressionisme.

Fruit del nou camí emprès per l’artista és l’exposició «El neoexpressionisme de Raphael Zelfa» que amb una vintena d’obres s’inaugura demà, a les 20 hores, a la Sala d’Exposicions des Migjorn Gran (carrer Major, 66). La mostra pictòrica es podrà visitar fins al pròxim dia 29 de juny, de 12 a 14 hores i de 20 a 22 hores.

«El neoexpressionisme de Raphael Zelfa» mostra al visitant fins a vint-i-una obres fetes per l’artista, que va estudiar Belles Arts a Londres, durant aquests primers mesos de l’any. Es tracta d’obres pintades sobre tela i paper, amb dibuixos d’estil neoabstracte, en què destaquen cinc teles d’1,70 metres.

En aquest sentit, l’artista francès, que és membre de l’associació Amics de l’Art des Migjorn, assegura que «a finals de 2024 vaig canviar la meva visió artística i açò és molt nou, es tracta d’una nova obertura dins jo que em diu quin tipus de camí he de continuar en el meu món artístic», assegura.

Denominació

Zelfa assenyala que el nom de neoexpressionisme està relacionat amb el d’expressionisme abstracte, que és el primer dels grans moviments artístics després de la II Guerra Mundial, que és considerat el primer moviment artístic, bàsicament pictòric, pròpiament nord-americà. «L’anomen neoexpressionisme perquè hi ha gent que ho coneix com a neoabstracte, però el meu estil pictòric és diferent, és contemporani i té molts de colors, és una mescla de diferents estils. Per damunt hi ha altres capes que són dibuixos fets a mà amb llapis, un tipus d’abstracte expressionista, és una mescla que va des dels anys cinquanta del passat segle XX fins el 2000, hi ha un poc que és el meu estil personal, per açò l’anomen neoexpressionisme», apunta.

Fins fa sis mesos, abans del canvi d’estil pictòric, Zelfa havia fet una pintura realista, més pròxima a reflectir la realitat i també amb molt de colors, que des d’enguany aposta a més pel dibuix, amb la voluntat que sigui el públic que interpreti l’obra exposada. «A les meves obres he decidit incorporar el dibuix, perquè a més de pintar també m’agrada dibuixar, amb el qual li dona u toc diferent. Una altra característica de la meva nova obra és que en els quadres hi ha molt de simbolisme, perquè després la gent trobi un sentit a la narrativa. Per exemple, abans feia una pintura realista i qualsevol persona podia veure el que hi havia en el quadre, però ara és la gent que ha de construir una narrativa pròpia. És molt difícil tenir una narrativa per a tothom, perquè tothom veurà una cosa diferent», afirma.

Activitat

Des que fa dotze anys es va establir as Migjorn Gran, Zelfa ha desplegat una continuada labor artística, que es va veure incrementada fa sis anys, com la resta de membres de l’associació Amics de l’Art des Migjorn, quan l’Ajuntament va cedir un local expositiu. La darrera mostra duita a terme va ser entre els dies 22 i 30 de març, quan a la sala d’exposicions va penjar una sèrie de quadres abstractes, amb el títol de «L’abstracció allibera».