El relat novel·lat d’uns records i vivències dels anys cinquanta a l’Illa

Els records i les vivències familiars i personals de l’escriptor Jaume Cardona Vinent (Alaior, 1946), conegut per en Tanus, durant la seva infància i adolescència han quedat plasmades en «Jugando con negras en la isla de las taulas», en què una mare i la seva filla -en realitat, la s’àvia materna i la mare de l’autor- són les protagonistes d’aquest relat novel·lat, que compta amb un pròleg del periodista i escriptor Lluís Vergés.

Jaume Cardona aborda al llarg d’unes cent cinquanta pàgines la història de dues dones en la Menorca que va dels anys trenta als anys cinquanta del passat segle XX, una d’elles la madona del lloc de Santa Ponsa, a Alaior, i l’altra la seva filla que, quan l’autor del llibre tenia uns deu anys, eren viudes i vestien de negre. La madona de Santa Ponsa es va casar amb 22 anys quedant viuda als 32, quan el seu home va morir el 1919 arran de la pandèmia de grip iniciada la primavera de 1918, que finalment se’n va endur a la tomba uns dos-cents menorquins; i la seva filla va perdre el seu homo de 50 anys víctima de la tuberculosi el 1958, quan el seu fill -l’autor del llibre- en tenia 12, amb la particularitat que dos anys abans l’empresa familiar d’adoberia va haver de tancar després de fer fallida.

L’autor del relat novel·lat plasma una època marcada per aquest context familiar i per les dures condicions econòmiques dels anys de la postguerra, amb nombrosos records de la vida en el camp, també a Alaior, així com altres successos arreu de l’Illa. Tot i que és el darrer llibre que ha publicat, l’autor defensa que hauria d’haver estat el primer a fer-ho dels cinc que he escrit, perquè «és un llibre d’agraïment a les figures de ma mare i de s’àvia materna, que a finals dels anys trenta van anar de passar misèria al camp a viure a la ciutat, per elles era convertir-se en reines. És un llibre que he escrit amb molt amor», assegura.

La producció literària de Jaume Cardona inclou els relats novel·lats «El médico Torres y Alaior», «Martín y Alaior», «Alaior y el último niño gótico», i «En la isla donde nace el primer sol».