Estiu al Port regresa con la cultura a pie de mar en Maó

Un programa veraniego en el que se fusionan las propuestas culturales con las festivas al borde del mar, en un escenario tan atractivo como el del puerto de Maó. Esa es la esencia de Estiu al Port, una iniciativa que, organizada por el Ayuntamiento, celebrará desde este sábado hasta el 9 de septiembre su edición número ocho.

La principal novedad de esta temporada es que el Mercat de Nit i Nit de música al Port, que antes se celebraba los jueves, se traslada a los sábados, comenzando este 28 de junio, entre las 20 y las 23.30 horas, en el Moll d’Autoritat Portuària. No ha hay que confundir, recuerdan desde el Consistorio, con el mercado habitual del centro, que continúa siendo los martes.

Como es habitual, una nueva cita de arte llenará el puerto de creatividad el próximo 23 de agosto. Más de 50 artistas expondrán sus obras junto al mar, a lo largo del Moll de Llevant.

Por otra parte, este año se repetirá la actividad ‘Música per sentir’, una experiencia para vivir actuaciones en vivo con sonidos de esencia menorquina. Tendrá lugar los días 10 y 31 de julio, y el 22 de agosto, con artistas como Velam Quartet, Dahlia, Nacho Olivar & The Driftwoods y Shanti Gordi & Jazz Do it.

Entre otros eventos culturales que nutren la programación estival cabe citar el espectáculo de caballos con fusión de glosa menorquina (4 de julio) o el Festival Menorca en Dansa (7 de agosto), una muestra de diferentes estilos de bailes de la mano de asociaciones y agrupaciones del municipio mahonés.