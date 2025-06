Blanca Noguera obté un Premi Crit de creació en català

La lingüista i tiktoker ciutadellenca Blanca Noguera Coll ha obtingut un dels Premis Crit, de creació de continguts en llengua catalana, en la seva primera edició, convocada per l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (Amic). Els premis es van lliurar divendres passat al Teatre Nacional de Catalunya, on la jove menorquina hi va ser present.

Fran Tudela, conegut a les xarxes com Cabrafotuda, i el programa de la plataforma 3Cat ‘La Turra’, presentat per Alba Riera, van ser els principals triomfadors. Tretze professionals dels mitjans audiovisuals de terres de parla catalana van formar el jurat dels premis. Blanca Noguera Coll (22) és una filòloga clàssica especialitzada en lingüística, que publica continguts sobre llibres, autors i temes de llengua a les xarxes socials Instagram i TikTok, on compta amb més de 5.000 seguidors. Fa servir els pseudònims Lefki.b o Blanca_n7. La seva aventura va començar va prop de cinc anys. Publica sobre continguts que li agraden i la motiven i està molt atenta a totes les novetats editorials. Un dels objectius que té per aquest any és arribar a llegir 70 llibres. La llista d’autors preferits seria interminable, però li agraden Montserrat Roig, Mercè Rodoreda o Aurora Bertrana.