Eulàlia Brondo guanya el premi de relat breu del Col·legi d’Advocats

Eulàlia Brondo Petrus és una advocada de Ciutadella, professionalment coneguda per la seva tasca a l’Asesoría Astrea, amb una clara vocació literària. Ara ha obtingut el primer premi del concurs de relat breu en català que convoca el Col·legi d’Advocats de les Illes Balears. És la tercera vegada que guanya aquest concurs. Ja ho va fer els anys 2017 i 2018. Abans, el 2014, havia guanyat el concurs nacional de microrrelat del Consejo General de la Abogacía Española.

També destaca el reconeixement que ha obtingut en el Concurs de narració curta Illa de Menorca, que convoca «Es Diari» amb el Consell insular, en el que sempre ha quedat finalista. L’any 2014 va obtenir el primer premi amb l’obra «Ofegat per la burocràcia» i l’any passat va aconseguir el segon premi.

«Estimada sogra»

Aquest és el títol del relat breu que ara ha premiat el Col·legi d’Advocats. És una divertida història sobre una dona que deia que tenia el títol de marquesa tot i que no recordava els orígens. Aspirava que el seu fill es casàs amb una metgessa, un ofici de prestigi social, com el de neuròleg que exercia ell. No era fàcil guanyar-se l’estima de la sogra, ni regalant una enorme flor de Pasqua per Nadal. Fins que un dia la sogra va ser acusada de robar a una botiga i va necessitar una advocada. Allà estava ella, esperant.