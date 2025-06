Menorcabrass, aprendre música amb pedagogs de prestigi

Aquest dijous va començar el XII Festival MenorcaBrass as Mercadal que, fins a aquest diumenge dia 29, oferirà una sèrie de classes i tres concerts, amb la col·laboració de l’Ajuntament des Mercadal, Consell insular, l’Escola de Música i dansa del municipi i l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears (OSIB). L’edició d’enguany compta amb l’assistència de prop d’una trentena alumnes dels instruments de vent-metall, la gran majoria de l’Illa i també altres procedents de Mallorca, Barcelona, Bèlgica i Dinamarca.

Aquesta nova edició del ‘MenorcaBrass’ inclou una sèrie de lliçons magistrals, classes col·lectives i assajos amb la Brass Band del festival adreçades als estudiants de trompeta, trombó, trompa i bombardí, que tindran lloc a les instal·lacions de l’Escola Municipal de Música i Dansa. Són dues etapes formatives, de 8 a 18 anys, i els majors que es formen per a professionals o ja ho són.

Els estudiants assistents al festival podran gaudir del mestratge de tres professors convidats, com són Carlos Roda, trompeta solista de l’Orquesta Sinfónica de Bilbao; Mario Calvo, catedràtic de trombó del Conservatorio Superior de Música (CSM) Manuel Massotti Littel de Murcia i solista de trombó de l’Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia; i el trompeta Gáboir Tarkövi, exsolista de la Filharmònica de Berlín i professor de la Universität der Künste (UdK) Berlín.

Actuacions

Aquest dijous, a les 20.30 hores, va tenir lloc a la placeta de l’Església, el concert inaugural amb l’actuació del quintet MenorcaBrass, format per membres organitzadors i amics de l’esdeveniment, com Cati Mariano i Xavier Seguí (trompetes), Héctor García (trombó), Paul Coll (trompa) i Marc Pasqual (tuba).Avui, a les 21.30 horas, la plaça Pare Camps acollirà l’actuació del Simphonic Mad Brass, agrupació de metalls i bateria formada per músics de l‘OSIB, amb una proposta animada i moderna per gaudir amb la música de vent-metall d’una manera diferent. I el diumenge, a les 12.30 hores, hi haurà el concert de clausura a la placeta de l’Església, on els alumnes i professors interpretaran un repertori preparat durant els quatre dies.

La baixada de les ràtios d’alumnes d’instruments de metall en el Conservatori de Música de Menorca i en les diferents escoles municipals ha influït en una menor assistència enguany al ‘MenorcaBrass’, prop d’una trentena, i en què només s’ha convidat professors de tompeta i trombó, amb una desena d’alumnes de cada especialitat, però no en bombardí i trompa, amb un parell en cada un, segons asenyala Marc Pascual. A més, s’ha notat la baixada en l’assistència d’alumnes de l’estranger, en passar d’una vintena de fa pocs anys, als sis o set que assisteixen enguany.